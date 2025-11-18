Daniel Muñoz en las últimas semanas estuvo siendo relacionado con el Barcelona de España, para un posible fichaje de cara al 2026.

Su gran nivel en Europa, con Crystal Palace, lo hizo una de las posibilidades para el equipo de LaLiga de España.

Si bien parecía estar en solitario en dicha ruta por el fichaje, durante las últimas horas el medio, Mundo Deportivo, ha revelado tres ‘líos’ que le aparecen a la transacción.

Daniel Muñoz siendo parte de la Selección Colombia | Foto: FCF

A lo que se hace referencia es a la competencia que tendría el colombiano con otros nombres que son del gusto de los blaugranas.

Según lo comentan en un artículo publicado que titulan: “Debate sobre el lateral con Grimaldo en la recámara”, Muñoz lucha ante João Cancelo, Alejandro Grimaldo y Denzel Dumfries.

Este tridente de nombres europeos empiezan a complicar el sonado paso del colombiano desde Inglaterra, a suelo español.

Si bien no era confirmado, hasta ahora, que algunos de los aspirantes sean europeos, convence más a los ibéricos de dar el sí a ir por dichos jugadores.

Bajo esta dinámica, lo que se pensaría es que el surgido en Águilas Doradas queda como el cuarto en la lista de los culés.

A pesar de ese tridente de ‘líos’, en el citado medio no descartan a quien salió por temas familiares de la Selección Colombia en el último fin de semana.

Debate sobre el lateral con Grimaldo en la recámara

Es más, Mundo Deportivo resaltó que el jugador mostrase deseo de ser parte de Barcelona en un futuro cercano.

“Otro lateral que sueña con jugar en el Barça es el internacional colombiano Daniel Muñoz(29 años, Crystal Palace), quien no teme verbalizar su deseo de vestir de azulgrana", rescatan.

“Es un carrilero con una gran vocación ofensiva que quiere dar un salto en su carrera”, le describen sus bondades a Muñoz.

“Sueño con jugar en Barcelona”

En medio de la concentración de Selección Colombia que se lleva a cabo en Estados Unidos durante los últimos días, el lateral dijo de manera abierta que gusta de varios gigantes de Europa.

Entre los mencionados estuvo justamente el Barça: “Para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, PSG, Real Madrid, Manchester United”.

Daniel Muñoz calificó como un "sueño" en caso de llegar al Barcelona. | Foto: Grande: FCF Media / Escudo: F.C. Barcelona

“Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo para poder en algún momento llamar la atención de uno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar ahí”, puntualizó de su deseo.

Con los pies en la tierra, y sin haber escuchado alguna oferta formal, Daniel no quiso generar falsas expectativas.

“Ahora me concentro en mi club, en poder hacer las cosas bien en el Crystal Palace. Si me preguntas, no tengo información neta que uno de estos clubes me pretenda", aclaró.

“El foco está en Crystal Palace, ya veremos cuando se acerque más el mercado de invierno, ahorita concentración total para estos dos partidos con la Selección”, zanjó ante los rumores en los que se ha visto involucrado.