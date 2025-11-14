La millonada que pagarían en Europa para que Daniel Muñoz sea nuevo socio del Balón de Oro en el 2026

Pasan los días y Daniel Muñoz es protagonista en lo que sería un cambio de equipo en el próximo mercado de verano en Europa. El lateral colombiano, fundamental en el esquema de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, se mentaliza para retumbar en la ventana de transferencias y su salto se daría directamente a otra potencia en el ‘Viejo Continente’.

Daniel Muñoz viste los colores del Crystal Palace de la Premier League y en cada fecha su funcionalidad por la banda es de lo más destacado. Orden defensivo, goles y presencia en el ataque es su premisa. Su prólogo no se hace obsoleto a medida que pasa la temporada. Su nivel mejora, la obra cada vez está más madura y la velocidad por el lateral es prioridad en el club de Londres.

El hincha de Atlético Nacional hace carrera para ser considerado entre los mejores laterales del planeta. Su transferencia aún no se ha dado en los clubes ‘grandes ligas’, pero parece que eso será cuestión de tiempo. El hijo de Amalfi (Antioquia) es un nombre muy llamativo entre los especialistas y técnicos en Europa. Incluso, la opción ‘Low Cost’ que expone en el mercado precipita su salida del Crystal Palace.

Daniel Muñoz durante un entrenamiento de la Selección Colombia. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Su pase en Transfermarkt tiene un valor inicial de 25 millones de euros, pero eso parece que quedará en el olvido, ya que se filtró la millonada que el PSG está dispuesto a pagar para firmar a Daniel Muñoz en el próximo enero y así darle más sociedad a su Balón de Oro 2025, Ousmane Dembelé.

La millonada que el PSG pagaría para fichar a Daniel Muñoz

El número en Transfermarkt es uno y la cotización del club en propiedad es otro. Según varias fuentes en Europa, Crystal Palace ya avisó al PSG que el monto mínimo para empezar a negociar es de 40 millones de euros. Bajo ese valor, otros grandes competidores como el FC Barcelona revisan sus cuentas bancarias para mirar opciones de competir con el gigante francés, actual campeón de la Champions League.