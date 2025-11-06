La publicación de Hakimi luego del fuerte golpe de Luis Díaz que lo lesionó en la Champions

Un mal momento para el jugador Achraf Hakimi, considerado uno de los mejores laterales del mundo y que pertenece al PSG. El club francés, actual campeón de la Champions League, enfrentó el partidazo de la fecha contra Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes y se llevó una gran sorpresa por parte de Luis Díaz.

Primero, Luis Díaz marcó el doblete con el que Bayern Múnich ganó el partido. A Lucho le bastaron 32 minutos para anotar los dos goles que le permitieron a su club ganar en condición de visitante y sostener el puntaje perfecto en la tabla de posiciones. Con cuatro fechas jugadas, la máquina alemana tiene 12 puntos y comparte el liderato con Arsenal.

Además de los goles, la otra sorpresa que tuvo PSG de Luis Díaz fue el golpe que le propinó a Hakimi antes de finalizar el primer tiempo. El lateral marroquí le ganó una pelota al guajiro y cuando se vio derrotado, lo mandó al suelo con durísima plancha que además lo lesionó. Esta jugada, en un principio, fue dada como amarilla para el árbitro Maurizio Mariani.

Pero, el VAR llamó por posible tarjeta roja y tras el análisis, el jugador colombiano se fue expulsado y ahora espera un fuerte castigo por parte de la UEFA. Lucho se perderá el juego ante el Arsenal del próximo 26 de noviembre en Londres.

La reacción de Hakimi tras el golpe de Luis Díaz que lo lesionó

Apenas pudo salir de la cancha, Hakimi fue a sus redes sociales y se pronunció. Pese al mal momento por la lesión, estuvo lejos de reprochar la acción de juego. El jugador del PSG se dejó ver tranquilo y algo contento por su cumpleaños 27.

Historias de Instagram de Hakimi tras el golpe de Luis Díaz. | Foto: Instagram @achrafhakimi

Hakimi se dejó ver con dos personalidades en su cumpleaños. Uno de ellos era el empresario multimillonario Kevin Plank y el exjugador Marcelo. En historias de Instagram, publicó las fotografías donde sale sonriente con sus amigos tras el partido contra el Bayern. Ese mismo día era su aniversario de vida.

Tras la celebración de cumpleaños, Hakimi se concentra en su recuperación tras el golpe en su tobillo que lo tendrá alejado de las canchas. El PSG ya trabaja en su regreso lo más pronto posible. Se cree que antes del parón de fin de año pueda estar de vuelta.