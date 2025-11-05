El fuerte castigo que la UEFA le impondrá a Luis Díaz luego del doblete contra el PSG en la Champions

En próximos días se conocerá la sentencia que recibirá Luis Díaz por parte de la UEFA tras ser la figura en el triunfo del Bayern Múnich ante el PSG, en partido por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Un primer tiempo arrollador, que apuntaba a final feliz, no terminó bien para el guajiro.

Durante la reposición del primer tiempo, Luis Díaz, en su afán por recuperar la pelota, mandó toda su fuerza contra el lateral marroquí Achraf Hakimi. De inmediato, apareció la revisión del VAR y el árbitro Maurizio Mariano, quien había mostrado amarilla en un principio, cambió su decisión tras ir a las pantallas.

Para amargura de Lucho, se tomó la decisión de mostrar la tarjeta roja directa y el volante de la Selección Colombia dejó con 10 al Bayern Múnich y la tarea de sostener la ventaja. Por su parte, el futbolista del PSG tuvo que ser sustituido por Senny Mayulu, debido al fuerte golpe recibido.

Bayern Múnich enfrentó la difícil prueba y pudo soportar la avalancha del PSG en la segunda parte con 10 jugadores y salió victorioso con un agónico 2-1 que le permite seguir con puntaje perfecto en la tabla de posiciones. Antes de los 35 minutos de partido, Lucho Díaz había marcado el doblete.

El momento exacto en el que Luis Díaz tira sus taches contra Hakimi en la Champions. AFP. | Foto: AFP

¿Y ahora qué pasará con Luis Díaz? Pues bien, la UEFA (entidad que regula el fútbol en Europa) tendrá que intervenir en próximos días y tomar decisiones sobre la acción temeraria de Luis Díaz contra Hakimi. Cabe recordar que el volante colombiano salió de la cancha por expulsión directa y no fue por doble amarilla.

El castigo que la UEFA le colocará a Luis Díaz tras el golpe a Hakimi

Según el reglamento del Comité Disciplinario de la UEFA, un jugador puede ser sancionado con mínimo una fecha por ser expulsado en las diferentes competiciones internacionales de selecciones o clubes. Es decir, Luis Díaz se perderá el próximo juego de la Champions League, según el artículo 63.

Le pire cauchemar possible pour le Maroc… Achraf Hakimi sort sur blessure. Il ne peut même pas aller dans le vestiaire sur ses 2 jambes. C’EST UN DÉSASTRE. 😰



Luis Diaz, tu es un criminel. pic.twitter.com/X2htqWvjzv — Said Amdaa (@SaidAmdaa) November 4, 2025

Eso sí, la acción seguirá siendo analizada y, según lo determinen, Luis Díaz podría recibir más de una fecha de sanción. Por ahora, es claro que Lucho no estará en el juego contra el Arsenal, que precisamente será el más llamativo de la quinta fecha, y el que gane quedará como líder solitario en la tabla de posiciones.

Pese al castigo que recibirá, Luis Díaz retumbó en Europa con el doblete

Para ver una y otra vez el doble de Luis Díaz en la Champions League. Le bastaron algo más de 30 minutos para destilar su magia en el arco de Lucas Chevallier. Su primer golpe fue a los cuatro minutos y de inmediato silenció el Parque de los Príncipes con gran remate tras un rebote.