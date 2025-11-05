La tabla de la Champions League: Luis Díaz retumba en Europa y Richard Ríos vive una pesadilla

Una nueva jornada llena de drama, goles y pesadillas en la fase liga de la Champions League. Se disputó la cuarta fecha y Bayern Múnich es gran protagonista con Luis Díaz a bordo. Benfica y Richard Ríos se mueven por la zona baja de la tabla y otros como el Barcelona toman un aire de crisis.

En lo que tiene que ver con Bayern Múnich, tuvo que ir al Parque de los Príncipes en París para hacerle frente al actual campeón PSG con Ousmane Dembelé de por medio. La máquina alemana no titubeó y dio un verdadero golpe al favorito y sumó una gran victoria de visitante para seguir con puntaje perfecto.

Está imparable, Bayern suma en esta temporada un título de Supercopa de Alemania y además es primero en la Bundesliga y tiene puntaje perfecto en la Champions League. Además del dominio en su país, el gigante bávaro quiere otra ‘Orejona’ para su envidiable vitrina.

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG. AFP. | Foto: DPPI via AFP

Tras la cuarta fecha, donde ganó 2-1 ante el PSG con doblete de Luis Díaz, Bayern Múnich es líder en la fase liga con 12 puntos y el puntaje perfecto, mismas unidades del Arsenal e Inter de Milán. Sigue el Manchester City con 10, que goleó 3-1 al Borussia Dortmund. PSG se quedó con nueve y su primera caída en esta edición, mismos números de Real Madrid y Liverpool.

La tabla de la Champions League tras la cuarta fecha

Newcastle y Galatasaray (que busca el fichaje de Lionel Messi), sorprenden en el club de los nueve puntos. Tottenham cierra el top 10 con ocho unidades y ahí encontramos al FC Barcelona con siete.

En la próxima fecha, Bayern Múnich protagonizará el partido de la fecha, pues enfrentará al Arsenal de Londres en el Allianz Arena y de ganar quedará como líder solitario. Por su parte, Chelsea vs. Barcelona es otro de los atractivos de la jornada.

Doblete de Luis Díaz para tocar el cielo en Europa

Tal cual. Bayern Múnich domina Europa hasta el momento gracias al espectacular doblete de Luis Díaz en París. Fue titular ante el PSG y solo tuvo que esperar cuatro minutos para abrir el marcador y llevar a su club al puntaje perfecto.

Por si fuera poco, sobre el minuto 32, firmó su doblete y la figura del partido con el 2-0 parcial ante el PSG. Aplausos para el volante colombiano, que cada vez más demuestra que es el socio ideal en el ataque y clave en el ataque con Harry Kane, Michael Olise y Serge Gnabry.

Richard Ríos y una pesadilla en la Champions League

Por otra parte, es una completa pesadilla la que vive Richard Ríos con el Benfica. El gigante portugués no ha estado a la altura de la Champions League y en la cuarta fecha, vio la derrota en Lisboa ante el Bayer Leverkusen. Un 1-0 del club alemán fue más que suficiente para llevar al club del volante colombiano a la zona baja de la tabla.

Richard Ríos se lamenta en la Champions League. | Foto: AFP