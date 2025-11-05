Negocio pondría a Messi en Europa junto a un colombiano: club haría millonaria jugada

Lionel Messi, de 38 años, tiene contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre de 2028. Sin embargo, el parón que se viene en la MLS haría que el argentino reciba interés, desde Europa, para hacerse con sus servicios en préstamo.

Así lo reveló el medio Fotomaç de Turquía, afirmando que Galatasaray quiere al astro argentino. Fue este miércoles, 5 de noviembre, y ha despertado todo tipo de comentarios. El rumor, sin ningún tipo de confirmación pero rápidamente tendencia entre los usuarios de redes sociales, cuenta con varios comentarios y reacciones.

“Los agentes ofrecieron a Messi al Galatasaray por 4 meses debido al receso de la MLS. El equipo de ojeadores amarillo-rojo está siguiendo de cerca la situación del jugador estrella”.

Hasta que no exista una confirmación oficial, se trata de un rumor. Sin embargo, tomando en cuenta los calendarios anteriores de la MLS, dicha liga tendrá un parón desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026. Sería ese periodo de tiempo en el que Messi podría ser jugador de Galatasaray.

Cabe recordar que en Galatasaray se desempeña el defensor central colombiano Davinson Sánchez, constantemente llamado por Néstor Lorenzo a la Tricolor. En caso de que lo de Messi se concrete, compartirían camerino.

Davinson Sánchez, defensor colombiano al servicio de Galatasaray de Turquía. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Más información desde Turquía apunta a que Galatasaray asumiría el salario de Messi, una millonaria jugada en cuanto a la viabilidad de la transferencia.

“Me gusta todo de vivir aquí (en Miami)” - Lionel Messi

Pero dicho el rumor del posible préstamo de Messi a Galatasaray tendría varios factores en contra. Por ejemplo, en varias ocasiones, el astro argentino ha manifestado su alegría de vivir en Miami en compañía de su familia.

“La verdad es que me gusta todo de vivir aquí”, dijo Messi, a finales de octubre de este 2025, en entrevista con Tom Llamas de NBC News.

“Pasé mucho tiempo en Barcelona, ​​que para mí es una ciudad extraordinaria, donde crecí y viví muchos momentos espectaculares, y que echamos mucho de menos. Pero Miami es una ciudad que nos permite vivir muy bien, que nos hace disfrutar de la vida, que nos permite estar tranquilos, que permite a los niños ser ellos mismos y vivir el día a día”, sentenció al respecto, en el medio referenciado, Lionel.

Lionel Messi junto a su esposa Antonella Roccuzzo en Miami. | Foto: Getty Images