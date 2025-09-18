Doloroso debut de Davinson Sánchez en Champions League: salió video de lo que le pasó

No fue la noche de Davinson Sánchez en Champions League. Con Galatasaray perdió 5-1 ante Eintracht Frankfurt, y entre las anotaciones en contra, una fue del central de Selección Colombia.

Cuando el partido marchaba 0-1 en favor de los suyos, el zaguero fue en busca de hacer el despeje de una acción ofensiva de los alemanes.

Corriendo con mala fortuna, el surgido en Atlético Nacional -sin querer- se llevó en una de sus piernas el balón que se introdujo levemente en el arco propio.

Para ese instante fue el empate parcial a uno, pero a su vez fue lo que abrió para el camino para la remontada germana con goleada por cuatro goles de diferencia.

Tras el tanto en contra del cafetero al 37′, se vinieron dos anotaciones más que dejaron a los turcos derrotados en la primera mitad por 3-1.

Para la segunda mitad también hubo anotaciones, todos de parte de los alemanes que sepultaron a los de Estambul en su visita a Frankfurt.

Dicho revés de parte de Davinson y los suyos, los mandó a la parte más baja de la tabla de posiciones de la liguilla, donde igualan en -4 con el colero, Atalanta.

Para Galatasaray, tras dicho debut por lo bajo, las cosas se complican en Liga de Campeones, pues en la fecha 2 (30 de septiembre) debe recibir en casa a Liverpool.

Con partidos de tanta complejidad, el futuro cercano del equipo del que hace parte ‘Dao’ no es esperanzador; lo cierto es que intentarán recuperarse en las siete fechas que les restan.

Más de la jornada de Champions

Mónaco perdió 4-1 este jueves en su visita al Brujas belga en la primera fecha de la Liga de Campeones.

El equipo del Principado, que desperdició un penal por medio de Maghnes Akliouche en el minuto 9, cuando el resultado inicial no se había movido, fue barrido por un equipo belga que marcó sus tres primeros goles en diez minutos; Nicolo Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39) y Hans Vanaken (42).

El cuarto gol del Brujas fue obra de Mamadou Diakhon a un cuarto de hora del final, mientras que el ex del FC Barcelona Ansu Fati salvó el honor monegasco en el tiempo añadido.

El delantero culé de 22 años puso así un agridulce epílogo al partido en el que debutó con sus nuevos colores.

Si quiere sobrevivir a la primera fase de la Champions, el Mónaco deberá enderezar el rumbo sin tardar. Pero sus dos próximos rivales son el Manchester City y el Tottenham, y a ambos los recibirá en el estadio Louis II.

También este jueves, el Copenhague y el Bayer Leverkusen empataron a dos en Dinamarca.