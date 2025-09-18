‘Tino’ Asprilla calienta el Newcastle vs. Barcelona de Champions League: se soltó a hablar

Faustino Asprilla, Newcastle, Barcelona y Champions League; todos son términos que remontan a un juego para el recuerdo que se llevó a cabo en 1997.

Hoy, tras la definición de la liguilla de la nueva Liga de Campeones, estas dos instituciones se cruzan para un juego de alto impacto en Europa.

En la previa de dicho choque, el cuadro inglés quiso hacerle frente a su rival con grandes protagonistas de la noche épica de años atrás.

Faustino Asprilla firmó un 'Hat-Trick' ante el Barcelona por Champions League el 17 de septiembre de 1997 | Foto: Getty Images

Uno al que llamaron a ser parte de la campaña fue al Tino Asprilla, quien es recordado por los tres goles anotados al conjunto blaugrana.

En una de esas noches mágicas del cafetero junto a Las Urracas, Asprilla marcó al minuto 22 de penal, 31′ y 49′.

Después de esa magistral presentación, nada entre Asprilla y los aficionados fue igual, pues le tomaron un cariño especial que se mantiene con el paso del tiempo.

Ante el estreno de los blanquinegros en el certamen continental, al ‘Tino’ lo han puesto a hablar para alentar a los hinchas de cara a lograr un buen resultado frente al Barca.

“He vivido muchas noches en el fútbol, pero hay momentos que jamás se olvidan”, dijo Asprilla al rememorar su día mágico en casa de Newcastle.

“Este club está construido sobre la fe. No solo ven el fútbol, lo sienten”, agregó en su discurso.

“Pueden cambiar los nombres, las camisetas, pero la llama nunca muere”, sumó.

❝They feel it. They live it. They breathe it.❞ - Tino Asprilla



Barcelona '97. Tonight, it's our moment again. ✨ pic.twitter.com/VOeXVt01CS — Newcastle United (@NUFC) September 18, 2025

“Esto es Newcastle United, denlo todo”, tiró una arenga al término de la grabación para el juego de este 18 de septiembre.

Al interior del portal oficial del conjunto de Reino Unido recreó lo que fue esa noche de su triplete en Champions League.

“Era mi primer partido de Champions, pero estaba muy tranquilo y confiado”, confesó.

“Nunca me puse nervioso jugando al fútbol. Solo me he puesto nervioso cuando he estado con una chica”, dijo de manera jocosa y en su acostumbrada forma de ser.

Sobre su presencia en el estadio St James’ Park para el versus ante Barcelona: “Siempre es emocionante venir a Newcastle”.

Y tras la invitación del club para hacer parte de lo que esperan sea una nueva gran noche, se mostró complacido.

“En esta noche en particular, es aún más emotivo volver a sentir el cariño de la gente, sentirme parte del equipo. Estoy muy agradecido a toda la ciudad”, terminó el nacido en Tulua.

Por la actualidad deportiva que muestran ambos, el favorito a llevarse el triunfo es el equipo dirigido por Hansi Flick.

A pesar de eso, no se descarta otra sorpresa durante la fecha 1, tal como ya la dio Qarabağ, ante Benfica, con la participación de gol del colombiano, Camilo Durán.

Hora y canal para ver en vivo:

Newcastle vs. Barcelona

Fecha 1 - fase de liga en la Champions League 2025/2026

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN 2 y Disney+