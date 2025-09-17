‘Tino’ Asprilla se compadece de Millonarios; les dijo qué hacer para salir de la crisis

Faustino Asprilla es un histórico del balompié colombiano al cual se le relaciona de manera directa con Atlético Nacional.

Por la rivalidad con Millonarios entre clubes, casi nunca este habla del elenco azul y cuando lo hace, es para críticas en contra.

Sin embargo, en esta oportunidad el discurso del nacido en Tuluá cambio, ante la crisis que vienen teniendo los capitalinos.

Al ser parte del ‘Tino’ de programas deportivos de análisis deportivo en Colombia, este le piden comentar sobre lo que pasa con los grandes del FPC.

Tino Asprilla se dedica a dar opiniones sobres clubes y Selección Colombia | Foto: Getty Images

Ante la situación que atraviesa Millonarios en Liga y Copa, el referente nacional dejó del lado los colores para dar consejos al entrenador embajador, Hernán Torres.

A este le dijo en ESPN que: “El problema no es que la nómina sea corta porque los demás equipos qué…“. ”Fortaleza no veo que tenga 50 jugadores, Once Caldas tampoco tiene 50 jugadores".

Además, le criticó a Torres lo dicho sobre el esfuerzo físico de sus jugadores. “Lo más preocupante fue lo que dijo el entrenador, que tuvieron que correr el segundo tiempo. ¿Correr el segundo tiempo?“, apuntó.

Como solución ante esas falencias que se vienen dando en el azul, Asprilla cree que se debe dar castigo ejemplar a quien no corra.

“Soy el entrenador y el que en el primer tiempo no esté corriendo va para fuera. ¡Fácil! Ah, no quieres correr, venga para acá, siéntese acá“, dijo de banquear a varios.

En especial tomó referencia a lo sucedido en Valledupar hace unos días, donde Millonarios cayó goleado a manos de Alianza FC.

“Como voy a entrar a decirles, gracias muchachos, porque en el segundo tiempo van a correr cuando ya van 3-0. Eso no sirve”, sumó.

#ESPNEquipoFColombia



"Lo mejor que puede pasar es que Millonarios no entre a los ocho, de pronto así sí hay un cambio en las contrataciones"@MelisaMarArtuz y su opinión de la actualidad albiazul.



▶️ No te pierdas EQUIPO F en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YMEl40BId7 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 16, 2025

Millonarios sigue con rendimiento bajo en el FPC | Foto: Colprensa - Lina Gasca

A modo de reflexión para los de esta época, les dio a entender que deberían entender la grandeza de la camiseta que portan.

“Eso es muy fácil. Cuando jugaba en Nacional sabía que tenía que correr porque el que venía del equipo pequeño quería mi puesto porque cuando jugaba en el Cúcuta veía los de Nacional y decía: ‘¿Cuándo será que voy a estar allá?’“.

Sobre el caso, en especial de los de Millonarios, a los más jóvenes les criticó, pues no ve posible que escatimen una gota de sudor.

“Tengo que esforzarme para llegar allá, pero cuando llegue no deje de esforzarme porque sabía que los que venían detrás de otros equipos querían mi puesto. Para que me quiten el puesto tienen que correr más que yo”, decía Asprilla de su experiencia personal.

Torres mete presión a las directivas

Cuando un club anda mal, está en juego el nombre de varios, pero el más expuesto sin duda alguna que es el entrenador.

Hernán Torres no quiere que su segundo paso por los bogotanos sea sin éxito y por eso, ya empieza a exigirle a la directiva.

Hernán Torres, entrenador de Millonarios | Foto: Captura YouTube (Win Sports)

“No se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo”, apuntó de cara a las decisiones que se tomen para 2026.

“Porque lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026″, dijo, dando esperanzas de buenos nombres en el próximo mercado.