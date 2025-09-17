Hernán Torres sentencia sin pudor a las directivas de Millonarios: lanzó recado en vivo

Millonarios sigue tocando fondo en el Fútbol Profesional Colombiano, de la mano de los jugadores que tiene en su plantel y un Hernán Torres que no le encuentra la vuelta.

Quien aparece como el menos culpable de todos es el entrenador, que llegó a mitad del camino para buscar revertir el problemón dejado por David González.

En la noche del pasado martes, ante Envigado, el elenco azul no fue capaz de revertir la serie de Copa Colombia.

Leo Castro, hundido tras la eliminación de Millonarios en Copa Betplay | Foto: Win Sports

De suelo antioqueño se había venido con una derrota por 1-0, y la misión de los capitalinos era dar vuelta a la serie de octavos de final.

Con ganas, pero sin claridad futbolística se le vio al embajador que no pudo marcar siquiera un gol para forzar a los cobros de tiro penal.

Por dicho nuevo resultado de parte de Millonarios, la hinchada volvió a molestarse con las directivas a las que responsabilizan de lo que pasa.

Hernán Torres en rueda de prensa también alzó la voz. En sus declaraciones dio a entender que ligeramente ya miran hacia el 2026.

Hernán Torres, técnico de Millonarios | Foto: @MillosFCOficial

Ser de los últimos puesto en Liga BetPlay, así como salir eliminados de Copa presagia que el fin del Torneo Finalización será más temprano de lo esperado.

Justo por esa eliminación prematura que podría tener Millonarios, es que el entrenador ya le manda recados a la directiva para crear un plan de contratación acorde de cara al próximo año.

Sin maquillar en lo absoluto que el material humano que tiene actualmente se queda corto, el entrenador soltó que se debe preparar bien lo que se traiga en 2026.

“Yo pienso que para nadie es un secreto que no podemos fallar en eso, eso lo sabe la junta directiva, lo sabemos nosotros, no se puede fallar en lo que se va a traer para reforzar el equipo”, apuntó.

“Porque lo vamos a reforzar y trabajaremos para eso para que los que vengan marquen la diferencia en 2026″, anticipó Torres buenos nombres en el próximo mercado.

Con lo que tiene actualmente espera poder sacar adelante una idea de juego, a la que otros se le adhieran en el próximo año.

“Espero que el equipo reaccione, ellos trabajan bien, no tengo queja de ninguno y espero que llegue el momento de estar contentos y tranquilos, y el equipo sí se va a reforzar. Eso se va a hacer y no podemos equivocarnos en eso”.

Sobre lo que busca para terminar de forma decorosa la participación de 2025, este apunta a un equipo con “regularidad, que el equipo tenga 95 minutos jugando bien, jugamos 15 o 20 minutos y nos caemos”.

A colación también trajo otros temas que les están jugando en contra para no responder en ninguna de las competencias en las que están.

“Hemos tratado de mejorar, que el equipo esté corto, que no esté tan largo, en Valledupar cuidamos el arco, ese tema y el tema mental”.