Hernán Torres contó todo lo que pasó en Millonarios tras dejar el cargo: “Es complejo”

A Millonarios todo le salió muy mal en el sur del país. Por la tercera fecha de la Liga Betplay, al equipo azul le tocó presentarse en el Departamental Libertad en medio de un ambiente tenso. Hernán Torres puso su puesto en riesgo por tercera vez en este 2026 en una visita muy complicada, en una plaza que le trae malos recuerdos al embajador. Se consumó la crisis y pasó lo inevitable.

Durísima derrota en pleno debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul tras sumar minutos en el segundo tiempo y todo salió mal. El funcionamiento de Millonarios no dio resultados y situaciones puntuales durante los tres partidos de la Liga lo llevaron al abismo y al último lugar de la tabla de posiciones.

Pasó de todo en Pasto que concretó lo que se veía venir. Expulsión de Mateo García, intervenciones claves de Diego Novoa que evitaron que el marcador fuera más largo y un club pastuso que dio muestras de su buen trabajo en la pretemporada que lo sentenció a sufrir más de la cuenta. Ya sobre la madrugada de este 29 de enero se hizo oficial lo que muchos sospechaban.

Hernán Torres, extécnico de Millonarios FC Foto: Colprensa

Es que fueron tres derrotas consecutivas en las tres primeras fechas de la Liga Betplay y una espalda bastante golpeada, con eliminación en la Copa Colombia a manos del descendido Envigado y una incapacidad para darle vuelta a la situación. Por si fuera poco, a Torres se le suma quedar fuera de los cuadrangulares semifinales la temporada pasada.

Primeras palabras de Hernán Torres tras dejar el cargo en Millonarios

En diálogo con El Tiempo, Hernán Torres dejó el silencio a un lado y contó detalles tras su salida del equipo azul, resumió que “son cosas del fútbol” y la forma en cómo le comunicaron su no continuidad en la dirección técnica ya cayendo la madrugada.

“Eso es el fútbol. Cuando los resultados no se dan, se sabe lo que sucede. Siempre somos nosotros los que tenemos que pagar la situación. La derrota de ayer (miércoles), me dijeron que ya. Pues los resultados no se daban, es complejo y Millonarios necesita los resultados ya”, admitió Hernán Torres a las preguntas de cómo recibió la noticia y lo que pasó.

“Son las cosas del fútbol. Se armó un grupo importante para conseguir cosas grandes. Lógicamente, a ese grupo le falta rodaje, jugar, competir. Es eso. Falta competencia, que juegue más, que compita más. En tan poco tiempo es difícil, pero Millonarios necesita los resultados ya. Ese es el fútbol”, agregó Torres.

Dijo que tomó el control de Millonarios en un momento “muy difícil” y que luchó por la clasificación el semestre pasado. Asimismo, tiene la premisa de que el equipo estaba mejorando partido a partido, pero que le hacían goles y se complicaba la situación. Confesó que le faltó un arquero y que tuvo buena relación con el director deportivo del club (Michaloutsos).

Hernán Torres ahora es técnico libre y espera algunas otras ofertas para seguir su carrera como DT, ya sea en el fútbol colombiano o en el exterior.