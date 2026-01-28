Deportes

Pasto amarga por completo el debut de Radamel Falcao con Millonarios: Un expulsado, golazo y mucha rabia azul

Radamel Falcao García debutó nuevamente en Millonarios, esta vez ante el Deportivo Pasto, que amargó por completo su visita al sur del país.

William Horacio Perilla Gamboa

29 de enero de 2026, 3:40 a. m.
Falcao contra el Pasto.
Falcao contra el Pasto. Foto: Pantallazo Win Sports

Millonarios reapareció ante Deportivo Pasto por la tercera fecha de la Liga Betplay en el Departamental Libertad. Un ambiente tenso, otra vez Hernán Torres puso su puesto en riesgo en una visita muy complicada, en una plaza que siempre le hace sufrir al equipo azul y le trae malos recuerdos. Durísima derrota en pleno debut de Radamel Falcao García con la camiseta azul.

En el partido se registró una expulsión a Mateo García tras codazo a un rival del Pasto y el delantero Rodrigo Contreras marcó su segundo gol con Millonarios. El buen momento del atacante argentino está cayendo bien en la hinchada y es de los mejores calificados en medio de la crisis deportiva en este inicio de temporada.

Ese gol de Contreras se dio tras un penalti que él mismo provocó ante la salida apresurada del arquero del Pasto. Gran remate para dar un poco de tranquilidad en la hinchada antes del desastre en el final del juego. El canterano de Atlético Nacional, Yéiler Góez, anotó de cabeza antes de los cinco minutos de comenzar el juego.

Durante el 1-1, el partido fue muy complejo para el equipo azul por la mencionada expulsión de Mateo García antes de finalizar el primer tiempo. Ya con 10 hombres en el rival, el local se le fue encima y vio la oportunidad para sorprender al que era favorito al triunfo. La velocidad y la buena rotación de pelota del Pasto puso a trabajar a Andrés Llinás en su regreso y a su compañero en la dupla, Jorge Arias, además que Diego Novoa sacó varios balones directos al arco.

Amargó debut de Radamel Falcao con Millonarios en Pasto

Al minuto 65, Radamel Falcao García debutó nuevamente con Millonarios pero poco pudo hacer para guiar a Millonarios a la victoria. Tuvo un cabezazo apenas entró a la cancha e intentó mandar la pelota englobada tras una salida del portero rival. Unas escaramuzas pisando el área del Pasto que poco inquietaron al español Iago Herrerín.

Al minuto 78, en pleno ataque del Pasto y Millonarios sentenciado en defensa, cayó una falta al borde del área por un golpe a Matías Pisano. El balón fue para Andrey Estupiñán, quien midió la velocidad y el espacio del remate para colocar el balón a mano derecha de Novoa, tras el movimiento de Ureña que le dejó todo el perfil. Golazo para el 2-1 final.

De esta manera, Millonarios suma su tercera derrota consecutiva en este comienzo de temporada en las tres fechas de la Liga Betplay. Durísima caía en el debut de Falcao que dejaría a Hernán Torres fuera de la dirección técnica.

