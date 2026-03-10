Tabla de posiciones de Liga BetPlay: América abrió paso al nuevo líder y Millonarios, repuntó

Después de lo que fue un fin de semana de elecciones, el Fútbol Profesional Colombiano se pone al día. Durante el lunes y el martes se estarían jugando partidos importantes, con la salida al ruedo de Millonarios, América de Cali, Junior y Atlético Nacional.

En el marco de la fecha 10 quienes ya jugaron fueron los dos primeros mencionados.

Pasto vs. América de la fecha 10 en Liga BetPlay 2026-I Foto: Colprensa

Millonarios siguió con su gran seguidilla de buenos resultados ante Cúcuta Deportivo, al que derrotó por 2-0 en el estadio El Campín.

Por su parte, América de Cali fue sacudido por un Deportivo Pasto enrrachado, el cual venció a los rojos también por 2-0 y tuvo como premio extra convertirse en el líder solitario del torneo nacional.

Este martes se espera en horas de la noche el juego estelar de la jornada, que enfrentará a Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional desde las 8:30 p.m.

Para los verdes es fundamental triunfar en condición de visitante ante un histórico del FPC, luego de lo que fue su dura derrota en Copa Sudamericana con Millonarios, en Medellín.

América se pifió en Pasto

Después de lo que fue una llave de Sudamericana compleja ante Atlético Bucaramanga, pero que terminó por sacar adelante, el equipo de David González se vino abajo en el Departamental Libertad donde antes de los 5 minutos ya iba perdiendo.

Andrey Estupiñán al 3′ abrió el marcador con una anotación de cabeza que les dio la tranquilidad transitoria a los locales.

Al 31′ vino la expulsión para Edwin Velasco, que anticipaba una posible subida de nivel de América. No obstante, con uno menos, Pasto marcó el segundo antes del cierre de la primera mitad.

Mermado en hombre, más no en el deseo por ganar dichos tres puntos, los volcánicos llevaron el juego con calma en la segunda parte hasta quedarse con la victoria.

Dicho triunfo le permitió al Deportivo Pasto treparse en la cima de la Liga BetPlay, donde a falta de 9 fechas ya podría respirar tranquilo rumbo a la clasificación. A esta altura del torneo tiene 21 punto y el número mágico pasa por los 29-31, aproximadamente.

🔴🗣️ | David González reconoció que Deportivo Pasto compitió mejor en el partido:



“Es un equipo que compitió, que quiso el partido, creería que más que nosotros, y por eso se lleva el resultado”. @AmericadeCali pic.twitter.com/ZOyQTZE6WQ — América En La Red (@Americaenlared) March 10, 2026

González como DT de América, en rueda de prensa reconoció ser superados: “Es un equipo que compitió, que quiso el partido, creería que más que nosotros, y por eso se lleva el resultado”.

“Que haya cinco jugadores que no venían siendo habituales no es excusa. La razón fue que no competimos como estamos acostumbrados. Nos ganaron los duelos”, le reclamó a los suyos.

“Hay que corregir, hay que tocarnos y sacar ese amor propio para los próximos partidos y recomponer el camino”, pidió de manera pública para revertir dicha situación.

Millonarios con Contreras dulce

Rodrigo Contreras le ha regresado la ilusión a Millonarios. Durante la más reciente salida del azul fue quien abrió el marcador, para que luego Beckham Castro cerrara el 2-0 ante Cúcúta Deportivo.

Con ese nuevo triunfo, los dirigidos por Fabián Bustos son novenos, con 14 puntos, los mismos que Bucaramanga quien está al borde de los clasificados temporales a las finales de Liga.