Liga BetPlay

Tabla de posiciones de Liga BetPlay: América abrió paso al nuevo líder y Millonarios, repuntó

A 21 puntos llegó el nuevo líder del FPC. Este martes entrarán en acción Junior y Nacional, desde las 8:30 p.m.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

10 de marzo de 2026, 7:34 a. m.
Pasto venció al América, mientras Millonarios hizo lo propio con Cúcuta en Liga BetPlay
Pasto venció al América, mientras Millonarios hizo lo propio con Cúcuta en Liga BetPlay

Después de lo que fue un fin de semana de elecciones, el Fútbol Profesional Colombiano se pone al día. Durante el lunes y el martes se estarían jugando partidos importantes, con la salida al ruedo de Millonarios, América de Cali, Junior y Atlético Nacional.

En el marco de la fecha 10 quienes ya jugaron fueron los dos primeros mencionados.

Pasto vs. América de la fecha 10 en Liga BetPlay 2026-I
Pasto vs. América de la fecha 10 en Liga BetPlay 2026-I

Millonarios siguió con su gran seguidilla de buenos resultados ante Cúcuta Deportivo, al que derrotó por 2-0 en el estadio El Campín.

Por su parte, América de Cali fue sacudido por un Deportivo Pasto enrrachado, el cual venció a los rojos también por 2-0 y tuvo como premio extra convertirse en el líder solitario del torneo nacional.

El dato de Rodrigo Contreras, goleador de Millonarios, que ilusiona a los hinchas embajadores. ¿Borrará a Falcao?

La razón por la que el golpe que recibió Andrés Llinás no fue penalti, pero sí fue amarilla para el jugador del Cúcuta

James Rodríguez revela la fecha exacta en la que jugará por primera vez en 2026 de forma oficial: no es en Estados Unidos

El gol de Jhon Córdoba que desafía el favoritismo de Luis Suárez en la Selección Colombia: aviso para Néstor Lorenzo

La tabla de la Liga Betplay tras la contundente victoria de Millonarios ante Cúcuta Deportivo

Obra maestra de Rodrigo Contreras para la alegría de Millonarios: pase de Mackalister y espectacular volea

Esposa de Luis Díaz mostró cómo es acompañarlo a un partido del Bayern Múnich; destacó gesto del jugador

Dos lesiones y una fractura que hacen llorar a Atlético Nacional: pésimo reporte médico

Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el final de 2026

Se amplía pesadilla de Falcao García: Millonarios dio nuevo veredicto para Liga BetPlay

Este martes se espera en horas de la noche el juego estelar de la jornada, que enfrentará a Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional desde las 8:30 p.m.

Para los verdes es fundamental triunfar en condición de visitante ante un histórico del FPC, luego de lo que fue su dura derrota en Copa Sudamericana con Millonarios, en Medellín.

América se pifió en Pasto

Después de lo que fue una llave de Sudamericana compleja ante Atlético Bucaramanga, pero que terminó por sacar adelante, el equipo de David González se vino abajo en el Departamental Libertad donde antes de los 5 minutos ya iba perdiendo.

Andrey Estupiñán al 3′ abrió el marcador con una anotación de cabeza que les dio la tranquilidad transitoria a los locales.

Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el final de 2026

Al 31′ vino la expulsión para Edwin Velasco, que anticipaba una posible subida de nivel de América. No obstante, con uno menos, Pasto marcó el segundo antes del cierre de la primera mitad.

Mermado en hombre, más no en el deseo por ganar dichos tres puntos, los volcánicos llevaron el juego con calma en la segunda parte hasta quedarse con la victoria.

Dicho triunfo le permitió al Deportivo Pasto treparse en la cima de la Liga BetPlay, donde a falta de 9 fechas ya podría respirar tranquilo rumbo a la clasificación. A esta altura del torneo tiene 21 punto y el número mágico pasa por los 29-31, aproximadamente.

González como DT de América, en rueda de prensa reconoció ser superados: “Es un equipo que compitió, que quiso el partido, creería que más que nosotros, y por eso se lleva el resultado”.

“Que haya cinco jugadores que no venían siendo habituales no es excusa. La razón fue que no competimos como estamos acostumbrados. Nos ganaron los duelos”, le reclamó a los suyos.

“Hay que corregir, hay que tocarnos y sacar ese amor propio para los próximos partidos y recomponer el camino”, pidió de manera pública para revertir dicha situación.

La razón por la que el golpe que recibió Andrés Llinás no fue penalti, pero sí fue amarilla para el jugador del Cúcuta

Millonarios con Contreras dulce

Rodrigo Contreras le ha regresado la ilusión a Millonarios. Durante la más reciente salida del azul fue quien abrió el marcador, para que luego Beckham Castro cerrara el 2-0 ante Cúcúta Deportivo.

Con ese nuevo triunfo, los dirigidos por Fabián Bustos son novenos, con 14 puntos, los mismos que Bucaramanga quien está al borde de los clasificados temporales a las finales de Liga.