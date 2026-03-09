Deportes

Dos lesiones y una fractura que hacen llorar a Atlético Nacional: pésimo reporte médico

Se publicó un reporte médico que preocupa a Atlético Nacional.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

9 de marzo de 2026, 5:37 p. m.
Cristian 'Chicho' Arango (primero de izquierda a derecha en la parte inferior) fue titular en este partido ante Águilas Doradas.
Cristian 'Chicho' Arango (primero de izquierda a derecha en la parte inferior) fue titular en este partido ante Águilas Doradas. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional sigue herido luego de la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana, que era uno de sus máximos objetivos. La bulla porque fue Millonarios, su eterno rival, el que lo eliminó, más los tres goles que le dejaron por fuera del torneo de la Conmebol, tienen al club verdolaga en un momento crítico.

Apenas comenzando la temporada y con una nómina de lujo, Atlético Nacional le está haciendo frente a este mal momento que tiene a Diego Arias prácticamente afuera de la dirección técnica. Se cree que los directivos, más el director deportivo, Gustavo Fermani, ya se están moviendo analizando su reemplazo.

Mientras Nacional se limpia las heridas de la Copa Sudamericana e intenta volver a la competencia por el título de la Liga BetPlay, se conoció un complicado reporte médico que lo único que hace es aumentar la preocupación y los dolores de cabeza. Una de sus figuras, recién fichado desde la MLS, no la pasa bien en cuestiones de salud.

Cristian 'Chicho' Arango, flamante fichaje de Atlético Nacional.
Cristian 'Chicho' Arango, flamante fichaje de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Estamos hablando de Cristian Arango, jugador hincha de Atlético Nacional y un refuerzo estrella que le inyectó más calidad y presión al equipo. Chicho hasta ahora va sumando minutos y espera poder pelear mano a mano el puesto con Alfredo Morelos o incluso hacer dupla con él en la titular.

Gente

Esposa de Luis Díaz mostró cómo es acompañarlo a un partido del Bayern Múnich; destacó gesto del jugador

Deportes

Así van Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada en la clasificación general de la París Niza tras la segunda etapa

Deportes

México da un parte de tranquilidad a la FIFA: Reveló el plan de seguridad para el Mundial 2026

Deportes

Ancelotti, sin rodeos con Neymar: decisión y sorpresa en Brasil rumbo al Mundial 2026

Deportes

Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el final de 2026

Deportes

Sebastián Montoya sacó la casta: correcto debut en el GP de Australia de la Fórmula 2

Ciclismo

Nairo agonizó y Buitrago festejó: clasificación general de Tirreno-Adriático tras la etapa 1

Deportes

Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

Deportes

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

Deportes

Deportivo Cali apunta a DT internacional: pasó por Nacional y no le fue bien

Pésimo reporte médico de Cristian Arango

Pese a las expectativas, las cosas no van bien teniendo en cuenta el más reciente reporte médico sobre Arango. El delantero sufre dos lesiones, una de ellas una conmoción cerebral, además de una fractura. El departamento médico de Nacional sigue trabajando para recuperar al jugador lo más pronto posible.

“Luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral que, por fortuna, no pasó a mayores. Está bajo protocolos de Fifa. Informaremos más adelante tiempos de recuperación”, dice un comunicado de Atlético Nacional.

Cabe recordar que Cristian Arango fue titular en el estadio Cincuentenario y tuvo que salir de urgencia durante el partido contra Águilas Doradas. Apenas iba el minuto 6 de la primera parte y el jugador presentó un durísimo choque con un rival y quedó inconsciente en el césped. Chicho tuvo que ser retirado de emergencia debido a la situación que activó las alarmas.

Tras dos días en observación, ya se conoció la gravedad de las lesiones y la fractura de Chicho. Se prevé que en los más recientes partidos de Nacional en la Liga no estará en competencia, teniendo en cuenta que tiene molestias en la clavícula y fractura de nariz.