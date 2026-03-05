Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Diego Arias no va más en Atlético Nacional y la resistencia aumenta mientras pasan las horas. Apenas finalizó el partido contra Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana, su nombre comenzó a ser tendencia en la hinchada y en especialistas. Incluso, desde antes del pitazo inicial en el Atanasio Girardot, su posición ya estaba tambaleando.

Por ejemplo, Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Colombia y voz de autoridad en el fútbol colombiano, no le falló a las críticas contra el joven entrenador y reconoció que Atlético Nacional tiene una gran nómina, pero un técnico que todavía está aprendiendo.

Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

En medio de las críticas y los memes, se acercan las novedades oficiales en Atlético Nacional con su director técnico. En las últimas horas, el periodista Mauricio Agudelo, muy cercano al fútbol antioqueño, dijo en Win Sports que Diego Arias presentará su carta de renuncia tras la caída ante Millonarios en la Copa Sudamericana.

¡ATENCIÓN! @Maurofutbolyfe nos informa en #SaqueLargoWIN que Diego Arias va a presentar su carta de renuncia como DT de Nacional tras la derrota ante Millonarios en Copa Sudamericana. 🤯🔥🟢 pic.twitter.com/WJ0k72e1TW — Win Sports (@WinSportsTV) March 5, 2026

Es decir, que se avecinan cambios de entrenador en Nacional y ya se especula en las redes sociales cuáles son los candidatos para reemplazar a Arias. La hinchada, con un tono furioso y molesto, le exige a las directivas un técnico de primer nivel para que los mantenga seriamente en la pelea por el título de Liga Betplay.

Tres candidatos para reemplazar a Diego Arias

Mientras Diego Arias agiliza su proceso de renuncia a la institución verdolaga, en las redes sociales ya se barajan algunos nombres para su reemplazo. Algunas cuentas partidarias no titubean y lanzan candidatos. El nombre que más llama la atención es el de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo, entrenador al mando de River Plate Foto: NurPhoto via Getty Images

‘El Muñeco’ Gallardo rompería por completo el mercado en el fútbol colombiano y sería un golpe letal de Nacional en Liga Betplay. Sin torneo internacional en el horizonte y luego de su salida de River Plate, el entrenador argentino podría ser valorado por el presidente Sebastián Arango y el director deportivo, Gustavo Fermani.

Gallardo no tuvo un buen cierre en su segundo ciclo con River Plate: no logró clasificar a la Copa Libertadores ni encadenó meses de éxitos como ocurrió en su primera etapa. Nacional, además, contaría con el monto económico que demanda esta operación. Sería el momento de hacer la apuesta por un DT de quilates ante una nómina de lujo.

Otro candidato que surge desde la hinchada es Leonel Álvarez. El técnico ha encontrado un buen momento en Atlético Bucaramanga y es un hombre de la casa verdolaga. Leonel es considerado uno de los mejores entrenadores de la actualidad en Colombia y este podría ser el momento para unirse, por fin, a las filas verdes, ahora como DT.

Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga Foto: Cristian Bayona

Los hinchas ven con buenos ojos una segunda temporada de Reinaldo Rueda, quien también está libre luego de no poder clasificar con Honduras al Mundial 2026.