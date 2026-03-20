Presidente de Atlético Nacional comunicó la decisión sobre Diego Arias: envió mensaje a los hinchas

A pesar de las dudas, en Atlético Nacional lo tienen claro: “Este cuerpo técnico (Diego Arias) sigue en el proyecto”, y así lo oficializó el propio presidente de la institución verdolaga, Sebastián Arango Botero, este viernes 20 de marzo de 2026.

Las palabras de Sebastián Arango Botero se dieron en medio de un conversatorio que lidera él junto a oros integrantes de Atlético Nacional, como el propio Diego Arias. Además, aparecen Gustavo Fermani y David Ospina en la misma mesa y en compañía.

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Dicho conversatorio se transmitió por medio del canal oficial de YouTube de Atlético Nacional, y además de ratificar el apoyo de la dirigencia a Diego Arias, mencionaron lo complejo que fue la eliminación de Copa Sudamericana ante Millonarios.

Sobre eso, dejó un mensaje a los hinchas: “Los últimos días han sido duros para los que amamos a Atlético Nacional. La eliminación de Sudamericana nos golpeó. Entendemos que haya generado una frustración legítima y lo compartimos desde el club”.

“La hinchada tiene todo el derecho de exigir, siempre lo ha tenido. Este proyecto nación con ellos y para ellos, y cuando los resultados no acompañan, especialmente en torneos donde la ilusión era grande, agradecemos la exigencia porque la entendemos como una señal de amor por estos colores”, sumó Arango.

“Es un respaldo a Diego Arias y al Proyecto”

“Es un símbolo de respaldo, no solo a Diego (Arias) sino al proyecto que estamos construyendo entre todos”, afirmó Sebastián Arango en el conversatorio de Atlético Nacional.

Y añadió: “Nosotros no estamos vendiendo un ‘super equipo’ inexistente, hoy Nacional tiene un super equipo. Creo que, quizás, eso es lo que más duele y lo que más frustración genera (...) cambiar un técnico no es tan sencillo como simplemente decir ‘lo cambio porque sí’”.

Diego Arias vivió la eliminación de la Copa Sudamericana ante Millonarios, por lo que Atlético Nacional se concentra solamente en Liga BetPlay. Allí, luego de 11 fechas, son líderes con 24 puntos y un partido menos que sus perseguidores.

Diego Arias cuenta con el apoyo de la dirigencia de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo

Eso sí, el presidente de Nacional agregó: “Claro, hay que cambiar, y hay que cambiar muchas cosas al interior como lo mencionábamos ahorita. De eso nos haremos responsables nosotros, y si mañana no somos capaces de encontrar esos cambios nosotros, tendremos que cambiar porque es natural y así es el fútbol”.

Diego Arias: “Me siento muy feliz de estar en este momento”

El técnico de Atlético Nacional también se tomó los micrófonos y dijo: “Me siento muy feliz de estar en este momento, en un club que está dispuesto a trabajar unido principalmente en los momentos incómodos. Naturalmente en el fútbol, cuando un resultado no se da, todos tendemos a señalar y a buscar un culpable”.

"ME SIENTO MUY FELIZ Y RESPALDADO CON ESTE GRUPO"#SportsCenter El técnico Diego Arias valora el apoyo de los directivos y del plantel del líder de la liga colombiana.



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Así las cosas, los integrantes del verde de Antioquia aprovecharon para aclarar varios temas y hablarle a los hinchas. Resta esperar lo que ocurra en las próximas semanas.