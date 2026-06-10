La Selección Colombia Femenina ganó 4-3 en su visita a Paraguay y se coronó campeona de la Liga de Naciones en su primera edición. Ana María Guzmán fue la figura del partido con dos goles, sumados a los tantos de Marcela Restrepo y Linda Caicedo.

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Las ‘superpoderosas’ terminaron en el primer lugar de la tabla con 20 puntos, dos por encima de Argentina, que también ganó en su visita a Ecuador.

Colombia sumó su primer título femenino de un torneo organizado por Conmebol en la categoría de mayores. Esta gesta histórica marca un precedente para las jugadoras, que ahora tendrán más argumentos para exigir una liga local a la altura de sus esfuerzos.

Desafortunadamente, la alegría no fue completa. El ente rector del fútbol sudamericano no entregó premio económico por la conquista de la Liga de Naciones Femenina, aun cuando sí había un trofeo en juego.

La Selección Colombia recibirá una suma de dinero por la clasificación a la fase de grupos del Mundial 2027, cifra que todavía está por definirse en la FIFA. En la edición del año 2023 se premiaba con 1.5 millones de dólares a cada país clasificado; sin embargo, se espera que los incentivos se dupliquen para la próxima cita mundialista.

Campeonas en Paraguay

La falta de un premio económico no impidió que las jugadoras de la Selección Colombia celebraran hasta el cansancio el título de la Liga de Naciones Femenina.

Ana María Guzmán ofreció sus sensaciones de esta conquista en territorio guaraní: “Muy felices, es algo muy importante para nosotras. Estoy muy emocionada, tanto por el equipo como a nivel individual”.

“Somos una familia, luchamos este partido hasta el fin y se nos dio el resultado. De verdad estoy con el corazón muy alegre y nos lo merecemos”, apuntó la jugadora de Palmeiras.

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Colombia empezó perdiendo a los 4 minutos con un penal en contra. Guzmán logró el empate rápidamente, pero Paraguay consiguió el segundo justo después.

Sobre el final del primer tiempo, Marcela Restrepo decretó el 2-2 y todo parecía irse empatado al descanso. No obstante, Lice Chamorro se inventó un golazo para devolverle la ventaja al combinado paraguayo.

En la parte complementaria, Colombia ajustó las marcas y tomó posesión de la pelota hasta lograr el empate con una genialidad de Linda Caicedo.

Al minuto 89, cuando se estaba complicando el título, Ana María Guzmán apareció de nuevo para darle la victoria a Colombia y arrebatarle el primer lugar a Argentina.

La figura del partido considera que “la fe” fue el principal valor de esta Selección Colombia para ganar la Liga de Naciones Femenina. “A mí nunca se me salió de la mente ganar porque llevamos muchos años detrás de objetivos con la selección. Lograr esto para mí es algo inmenso porque lo soñamos desde chiquitas y la verdad es un orgullo”, señaló Guzmán.