Inconsciente quedó el Chicho Arango tras un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas

El delantero colombiano se golpeó la cabeza tras un choque que lo dejó inconsciente sobre el minuto cinco del partido por la fecha 10 de la Liga BetPlay.

Durante el desarrollo del compromiso disputado entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, se registró un incidente médico que paralizó temporalmente las acciones en el terreno de juego.

🚨⚽ ¡Imágenes sensibles! ¡Preocupación en Atlético Nacional!



'Chicho' Arango recibió un fuerte golpe y tuvo que salir en camilla en los primeros minutos vs. Águilas Doradas.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/t8NWOgqcTT — Win Sports (@WinSportsTV) March 7, 2026

El suceso se presentó tras una acción ofensiva del conjunto antioqueño, en la cual el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango fue a disputar un balón aéreo con el defensor central del equipo rival, Diego Hernández. En medio de la jugada dividida, ambos futbolistas terminaron chocando sus cabezas y, como producto del impacto, el atacante de Nacional cayó al césped en estado de inconsciencia.

Por su parte, el zaguero de la escuadra dorada también quedó tendido en el piso tras la colisión. Sin embargo, a los pocos segundos realizó movimientos corporales que indicaban que se encontraba orientado, aunque la transmisión oficial del partido permitió apreciar que presentaba un sangrado activo en la zona del impacto.

La situación de mayor cuidado la protagonizó Arango, quien se llevó la peor parte del choque al desplomarse cerca del último cuarto de cancha sin mostrar respuesta inmediata. Este suceso encendió de inmediato las alarmas entre los presentes en el área, motivo por el cual sus compañeros Alfredo Morelos y Matheus Uribe realizaron gestos urgentes hacia el banquillo, dando indicaciones a los médicos para que ingresaran a auxiliar al delantero.

Ante este tipo de emergencias, los reglamentos internacionales estipulan un accionar estricto. El protocolo de la FIFA indica que, en estos casos, los jugadores implicados deben recibir atención prioritaria y ser retirados lo más rápido posible, teniendo en cuenta el riesgo de sufrir una contusión cerebral o un trauma severo.

En cumplimiento de esta directriz, los departamentos médicos de ambas instituciones se activaron y procedieron a evaluar a los deportistas para determinar si existía alguna condición clínica que les impidiera continuar disputando el encuentro.

Tras la respectiva revisión en el gramado, el cuerpo médico de Águilas Doradas determinó que Hernández se encontraba en condiciones de seguir en competencia. Al central se le aplicó un vendaje tipo gorro en la cabeza con el objetivo de detener el sangrado y fue autorizado para reincorporarse al esquema de su equipo.

El panorama fue distinto para el atacante de Nacional. Aunque Arango recobró el conocimiento segundos después mientras aún permanecía en el suelo, presentó un evidente sangrado nasal y tuvo que salir en camilla del campo.

Finalmente, cuarenta minutos después, la transmisión oficial informó que el jugador fue estabilizado por los médicos del equipo dentro del estadio y se trasladó al banco de suplentes.