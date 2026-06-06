Cracks que se quedaron por fuera de la Copa del Mundo: la historia detrás de su ausencia

Imagine tener uno de los mayores talentos del mundo, estar en el Top 5 de futbolistas más caros de Inglaterra con un valor de mercado de casi 80 millones de euros, lograr diez goles y siete asistencias en la temporada sin ser delantero, ver su cara en el álbum de Panini y, aun así, quedar excluido de la lista de 26 convocados de la selección para el Mundial 2026.

Esa ha sido la historia de Phil Foden, que en cuatro años ha pasado de promesa del fútbol inglés y protagonista en el Mundial 2022, a perderse esta edición. Es cierto que el volante zurdo de 26 años viene de un año irregular para sus propios estándares en el Manchester City. Sin ir tan lejos, en la temporada 2023-2024 logró 27 goles y 13 asistencias. Pero sus números actuales siguen siendo más sólidos que los de varios que terminaron convocados.

Por ejemplo, sus diez goles y siete asistencias en 50 partidos con el City en la temporada son mejores que los registros del extremo Noni Madueke (ocho y cuatro en 43 partidos con Arsenal). La comparación también lo favorece con el volante Eberechi Eze (16 en 52 partidos con Arsenal). Además, la experiencia en selección de Foden es ampliamente mayor, y los 49 juegos con su país, contra los diez de Madueke y los 16 de Eze, lo demuestran.

¿Por qué quedó por fuera? “No es necesario elegir a los 26 más talentosos”. Así justificó el seleccionador Thomas Tuchel la exclusión de grandes figuras como Foden o Cole Palmer, otro volante ofensivo que se esperaba en el Mundial. A pesar de una temporada llena de lesiones, el futbolista de 24 años, con un valor de mercado de más de 100 millones de euros, anotó 11 goles y asistió en tres ocasiones en 34 duelos con Chelsea. Sin embargo, no le alcanzó.

“Foden y Palmer son jugadores de enorme talento. Desde hace varios años son dos de los líderes de una especie de renovación de Inglaterra”, dijo Daniel Angulo Rugeles, periodista y comentarista de Win Sports. “Prescindir del talento de dos jugadores tan capaces y en el caso de Foden, tan ganador, me parece que le puede salir caro a Tuchel”.

Carlo Ancelotti ha sido otro seleccionador cuestionado. Su borrada más polémica fue la de Joao Pedro, delantero de 24 años. Algunos dirán que no cuenta con un gran recorrido en selección (sin goles tras ocho partidos), pero él podrá decir que viene de lograr 20 goles y nueve asistencias en 50 juegos con Chelsea. En el mismo periodo, Neymar, Endrick y Rayan, jugadores con vocación ofensiva que sí quedaron en la lista de Ancelotti, sumaron 21 tantos entre los tres, apenas uno más que Joao Pedro.

“Joao Pedro fue víctima de una presión de la prensa y la afición en Brasil para que Neymar sí o sí estuviera en el Mundial. En cuanto a regularidad, forma física y proyección, Joao Pedro reunía todas las características para integrar su selección. Es imposible desconocer la capacidad en el regate y en el duelo individual de Neymar, pero yo creo que Brasil lamentará en demasía no tener a Joao Pedro”, añadió Angulo Rugeles.

Más nombres pesados que no tuvo en cuenta Ancelotti fueron los de Richarlison, atacante del Tottenham; Andrey Santos, volante del Chelsea; y Thiago Silva, experimentado central del Porto. Las bajas de cracks como Rodrygo, Eder Militao o Estevao obedecieron a lesiones.

Francia también ha prescindido de una cantidad alarmante de estrellas. Algunos por lesión, como Hugo Ekitike, delantero del Liverpool valorado en casi 90 millones de euros. Y otros por disposición técnica como Eduardo Camavinga, volante del Real Madrid; Randal Kolo Muani, delantero del Tottenham; o Pierre Kalulu, defensor de la Juventus.

La exclusión más comentada fue la de Camavinga. El talentoso mediocampista de 23 años pudo haber perdido la posición con N’Golo Kanté, experimentado jugador de 35 años, o por la decisión del seleccionador Didier Deschamps de llevar nueve delanteros y solo cinco volantes. “Creo que Francia necesita a Camavinga, alguien con habilidad, potencia y fortaleza”, dijo el reconocido periodista César Augusto Londoño. “Además, Camavinga es polifuncional. Puede actuar en muchas posiciones y ser importante en un equipo con tanta clase. Habría sido una alternativa distinta”, aseguró.

Didier Deschamps se defendió como pudo ante las críticas: “Camavinga tuvo una temporada complicada, no estuvo a la altura de su potencial. Comprendo que esté decepcionado y que incluso me odie o me guarde rencor, pero así es la competencia en el centro del campo”.

En el caso de Colombia, la exclusión más inesperada fue la de Rafael Santos Borré, pero no por estadísticas sino por proceso. Y es que el delantero del Internacional de Brasil fue una de las piezas más fijas de Néstor Lorenzo desde que este empezó su era en 2022. De hecho, de los 44 partidos disputados por el barranquillero de 30 años con el equipo, 27 han sido con este técnico, el mismo que ahora lo deja por fuera de su primer Mundial.

“Lorenzo defendió la convocatoria de Borré en momentos en que él no estaba bien o en los que fallaba goles increíbles. Ahora prefirió llevar a un mediocampista de más, Kevin Castaño o Juan Camilo Portilla, en detrimento de otro atacante. Tanto apoyo a Borré en la ruta al Mundial para al final bajarlo del bus me pareció un mal detalle del seleccionador”, añadió Angulo Rugeles.

También habrá grandes ausencias, pero no por culpa de decisiones técnicas ni de lesiones, sino por selecciones que no clasificaron. Esa es la razón por la que cracks como el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, los italianos Gianluigi Donnarumma y Federico Dimarco, el polaco Robert Lewandowski, el nigeriano Victor Osimhen, el camerunés Bryan Mbeumo o el húngaro Dominik Szoboszlai se perderán el torneo a pesar de un gran presente en sus clubes.

“Kvaratskhelia, por su talento, me parece la ausencia más brava de todas. Está entre los tres mejores jugadores del mejor equipo del mundo hoy en día, que es el PSG”, dijo Pablo Ríos, periodista y comentarista de Win Sports. “Y las ausencias de Donnarumma y Lewandowski también son fuertes. El primero es de los mejores arqueros del mundo. Mientras que el segundo mueve mucho y ha ganado casi todo. Lástima que juegan en selecciones muy flojas”.

La historia de cada Mundial: un montón de talentos excepcionales por fuera. Pasarán a un segundo plano cuando empiece el campeonato. Pero, especialmente los que han quedado excluidos por decisión técnica, volverán a estar en boca de todos si sus selecciones fracasan con el argumento de que a lo mejor el destino habría sido otro si los hubieran convocado.