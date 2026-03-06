Deportes

Atlético Nacional dio la cara y se pronunció sobre la salida de Diego Arias: mensaje oficial

El conjunto verdolaga reaccionó a un comunicado que estuvo rondando por las redes sociales tras la derrota contra Millonarios.

Sebastián Clavijo García

6 de marzo de 2026, 9:03 a. m.
Diego Arias pende de un hilo en Atlético Nacional.
Diego Arias pende de un hilo en Atlético Nacional. Foto: Colprensa

A pesar de las versiones que apuntan a su despedida, el técnico Diego Arias sigue al frente de Atlético Nacional e incluso podría dirigir este sábado en el partido contra Águilas Doradas.

Horas después de la derrota contra Millonarios en Copa Sudamericana, empezó a correr un supuesto comunicado del club anunciando la salida del cuerpo técnico. Sin embargo, el departamento de prensa negó que exista una decisión definitiva sobre el futuro de Arias.

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

En el grupo de prensa publicaron el siguiente mensaje: “Totalmente falso”.

Lo cierto es que sí hubo reuniones internas y Diego Arias puso su cargo a disposición de la dirigencia, aunque no se trató específicamente de una renuncia al cargo. El entrenador manifestó su responsabilidad por la eliminación y quedó a merced de ser evaluado por los miembros de la junta directiva.

Imagen del partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Nacional y Millonarios.
Atlético Nacional vs. Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Reuniones y cabeza fría

La cúpula de Atlético Nacional no quiere tomar decisiones apresuradas y mucho menos por la presión del resultado que se dio el pasado miércoles en el estadio Atanasio Girardot. Si optan por escoger un nuevo entrenador, lo harán manteniendo la línea de mando en el camerino.

¿Fue la cábala? El extraño polvo que Diego Novoa lanzó durante el partido entre Nacional y Millonarios

Incluso si Diego Arias fuera destituido, la idea es reubicarlo en otro cargo. Cabe recordar que, antes de tomar las riendas del primer equipo, estaba a cargo de las divisiones menores y había dado excelentes resultados para el proyecto.

El grupo de jugadores habría dado respaldo al entrenador, pues reconocen que el rendimiento individual durante el partido y la falta de eficacia contra Millonarios fueron factores fundamentales para consumar la derrota.

Diego Arias, técnico interino de Atlético Nacional
Diego Arias sigue siendo el técnico de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Vuelve a sonar el nombre de Reinaldo Rueda

Con el paso de las horas han salido candidatos para reemplazar a Diego Arias y el primero en la lista es Reinaldo Rueda, quien ya estuvo en la órbita del conjunto verdolaga tras la destitución de Javier Gandolfi.

Rueda se encuentra en Colombia y hace unos días estuvo presente en el partido de Independiente Yumbo vs. Real Santander, en el Torneo BetPlay.

El entrenador vallecaucano dejó un gran recuerdo en Atlético Nacional por la Copa Libertadores 2016, y el año pasado estuvo dirigiendo a Honduras en las eliminatorias al Mundial. Aunque no logró su objetivo para la cita orbital, tampoco aceptó la oferta del cuadro verdolaga.

Ahora que Diego Arias pende de un hilo y los hinchas exigen un técnico de jerarquía para comandar a esta nómina repleta de estrellas, Reinaldo Rueda aparece como uno de los nombres más fuertes que se manejan en la carpeta de Nacional.

Falta ver si el entrenador está dispuesto a tomar las riendas sin competencia internacional y si se ajusta al proyecto del club encabezado por el director deportivo Gustavo Fermani.

