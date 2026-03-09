Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el final de 2026

Este martes, 10 de marzo, volverá al Deportivo Cali el director técnico que les dio justamente la décima estrella en su historia. Se trata del venezolano Rafael Dudamel, quien pasará a ser el reemplazo inmediato de Alberto Gamero.

Sobre el mediodía de este lunes, la noticia se viralizó de manera rápida entre la prensa deportiva caleña. Mariano Olsen, periodista argentino y especialista en fichajes, fue el que anticipó la contratación del extranjero.

Rafael Dudamel fue bicampeón en Colombia. Una vez con Deportivo Cali y otra con Bucaramanga. Foto: Mariano Vimos

Entre los detalles del contrato está que asumirá inicialmente hasta diciembre de 2026.

Será el segundo ciclo de un estratega que ya trajo gloria a los verdiblancos, justamente lo que buscaban con el proceso Gamero, el cual se terminó el pasado viernes tras una nueva derrota a manos, esta vez, del Once Caldas.

Dudamel de regreso

Después de lo que fue su paso por Deportivo Pereira en 2025, el venezolano quiere ayudar al equipo caleño a regresar a los primeros lugares del Fútbol Profesional Colombiano.

En Colombia fue justamente el Cali la primera escuadra que dirigió en 2021, donde extendió su estancia de septiembre de dicho año hasta julio del 2022.

Su rendimiento en la primera campaña estuvo por debajo del 50 %, pero eso no fue impedimento para llevarse la Liga BetPlay del 2021 ante Deportes Tolima. Esa fue la mencionada estrella 10, que tuvo como artífice en el campo a Teófilo Gutiérrez.

Se amplía pesadilla de Falcao García: Millonarios dio nuevo veredicto para Liga BetPlay

Tras salir del Cali, pasó a México en un breve paso, para terminar regresando al Atlético Bucaramanga, donde también salió campeón en 2024. A Independiente Santa Fe le ganó una final reñida en Bogotá, que lo hizo ser nuevo ídolo de los santandereanos.

Por Pereira pasó entre abril y octubre de 2025, pero temas económicos complejos que mantenía el cuadro matecaña le hicieron decidir dar un paso al costado. Desde entonces permanecía libre y fue vinculado con Millonarios antes de la llegada de Fabián Bustos.

Gamero se fue entre lágrimas

A lo largo de dos temporadas, Alberto Gamero intentó recomponer el presente del Deportivo Cali. Para 2026 exigió unos cuantos jugadores a la directiva, los cuales consideró que le servirían para conformar un proceso exitoso.

Entre los nombres más destacados están el del arquero peruano, Pedro Gallese, el volante Emanuel Reynoso y el delantero Juan Ignacio Dinenno, entre otros cuantos.

Alberto Gamero siendo escoltado mientras dirigía en el estadio del Deportivo Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Si bien Gamero respiró hace un par de fechas al ganarle a Atlético Nacional, luego volvieron los resultados negativos que terminaron por llevarlo a despedirse del Cali.

“Hasta hoy soy el técnico del Deportivo Cali. Les agradezco por la paciencia y amistad”, informó en la rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

“Quise venir a hacer un buen proyecto, desafortunadamente no se pudo. Esto es fútbol. Quedarme no me hace el mejor, ni irme el peor”, reflexionó de su paso por Cali.

“Cuando las cosas no andan bien, hay que mirar y dar un paso al costado”, concluyó.