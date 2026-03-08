Deportes

Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

Santa Fe fue notificado por el Comité Disciplinario de la Conmebol.

William Horacio Perilla Gamboa

8 de marzo de 2026, 4:44 p. m.
Reclamo desde Santa Fe por la actuación de los árbitros ante Atlético Nacional. Foto: Colprensa - Lina Gasca

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, fue notificado por la Dimayor y recibió castigo por el comité disciplinario por hechos que se presentaron durante el partido contra Atlético Nacional, válido por la quinta fecha de la Liga Betplay, que se jugó en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Fue un partido que estuvo cargado de polémicas y que Atlético Nacional ganó 2-1 en medio de fuertes escándalos arbitrales, principalmente por un gol que le anularon a Santa Fe por una supuesta falta de Hugo Rodallega contra Simón García. Era el 2-2 del club bogotano, pero el árbitro Diego Ulloa anuló el tanto de Omar Fernández.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, el árbitro Ulloa ya fue suspendido por la Comisión Arbitral luego de reconocer su error en el partido de Santa Fe contra Nacional, que además intervino directamente en el marcador, dejando a un equipo perjudicado y otro favorecido. Las redes sociales explotaron por completo tras determinar una falta inexistente.

Diego Ulloa, árbitro de Santa Fe vs. Atlético Nacional. Foto: Win Sports

Según el analista arbitral José Borda, el juez central tendrá un duro castigo que corresponderá en tiempo de ausencia. Se cree que la Comisión Arbitral dará un aproximado de seis a ocho fechas, unos dos meses, aproximadamente, alejado de las actividades del arbitraje. La pregunta que surge es por qué el presidente de Santa Fe también fue sancionado.

