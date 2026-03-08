Golpe durísimo de la Dimayor a Santa Fe: impensado castigo tras los errores arbitrales a favor de Atlético Nacional

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, fue notificado por la Dimayor y recibió castigo por el comité disciplinario por hechos que se presentaron durante el partido contra Atlético Nacional, válido por la quinta fecha de la Liga Betplay, que se jugó en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Fue un partido que estuvo cargado de polémicas y que Atlético Nacional ganó 2-1 en medio de fuertes escándalos arbitrales, principalmente por un gol que le anularon a Santa Fe por una supuesta falta de Hugo Rodallega contra Simón García. Era el 2-2 del club bogotano, pero el árbitro Diego Ulloa anuló el tanto de Omar Fernández.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, el árbitro Ulloa ya fue suspendido por la Comisión Arbitral luego de reconocer su error en el partido de Santa Fe contra Nacional, que además intervino directamente en el marcador, dejando a un equipo perjudicado y otro favorecido. Las redes sociales explotaron por completo tras determinar una falta inexistente.

Diego Ulloa, árbitro de Santa Fe vs. Atlético Nacional. Foto: Win Sports

Según el analista arbitral José Borda, el juez central tendrá un duro castigo que corresponderá en tiempo de ausencia. Se cree que la Comisión Arbitral dará un aproximado de seis a ocho fechas, unos dos meses, aproximadamente, alejado de las actividades del arbitraje. La pregunta que surge es por qué el presidente de Santa Fe también fue sancionado.

Sanción para el presidente de Santa Fe

El Comité Disciplinario de la Conmebol determinó que Eduardo Méndez deberá pagar una multa de 43.772.625 pesos tras lo ocurrido al finalizar el juego contra Atlético Nacional. El informe arbitral indica que el dirigente de Santa Fe entró a la cancha y se dirigió con fuertes reclamos hacia el cuarto árbitro.

El presidente Eduardo Méndez junto al actual técnico Alfredo Arias. Foto: Independiente Santa Fe. Foto: Foto: Independiente Santa Fe.

Pese al castigo de la Dimayor, Santa Fe se pronunció y defendió la actuación de Méndez al finalizar el juego. En la institución roja dicen que el presidente evitó una confrontación más fuerte entre los furiosos jugadores y el cuerpo arbitral. Básicamente, que intentó calmar los ánimos y reducir la tensión por el gol mal anulado de Omar Fernández.

Luego del desastre arbitral en el partido, Santa Fe publicó un inusual e irónico comunicado de prensa firmado por el presidente Eduardo Méndez.

#Deportes | Eduardo Méndez anuncia la primera medida que tomó, tras el gol anulado de Santa Fe ante Nacional.https://t.co/MdSh3AKgvZ — Revista Semana (@RevistaSemana) February 26, 2026

“Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado, al igual que la terna VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención de que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso para dirigir la final de este certamen”, se lee en el comunicado de Santa Fe.