Técnicos

Deportivo Cali apunta a DT internacional: pasó por Nacional y no le fue bien

Menos del 60% de rendimiento logró el técnico argentino que estaría en la mira de los verdiblancos. Ya pasó por Colombia, sin gratos recuerdos para sus hinchas.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

8 de marzo de 2026, 6:47 a. m.
Juan Ignacio Dinenno lamentándose en Deportivo Cali
Juan Ignacio Dinenno lamentándose en Deportivo Cali Foto: Colprensa

Al término del juego del pasado viernes, Alberto Gamero, quien era el entrenador del Deportivo Cali, decidió dar un paso la costado del cuadro verdiblanco luego de la derrota como local 0-2 con Once Caldas.

Según lo manifestó en rueda de prensa, la seguidilla de malos resultados y poco avance del equipo bajo su mando lo hacía pensar que lo mejor era apartar sus caminos. Entre lágrimas mostró su tristeza por no lograr las metas trazadas con el azucarero.

Cali, que tiene aspiraciones de ser nuevamente importante en el balompié de Colombia empezó de inmediato la búsqueda de un nuevo técnico. A las pocas horas de haberse oficializado lo de Gamero, empezaron a caer nombres, entre los que estuvo el de Reinaldo Rueda.

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano sin club ni selección a cargo actualmente
Reinaldo Rueda, entrenador colombiano sin club ni selección a cargo actualmente Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“Hay varios candidatos, pero el que gusta y gusta demasiado es Reinaldo Rueda. Está en el partidor. Cali tiene plata para eso”, expresó ‘Pacho’ Vélez, de ESPN en el programa F90.

Deportes

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

Deportes

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

Deportes

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Deportes

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

Deportes

Definido el primer líder de la Fórmula 1: así quedó la tabla tras el Gran Premio de Australia

Fútbol

Técnico de Palmeiras da importante anuncio sobre Jhon Arias: “Es un buen jugador”

Deportes

Colombia finaliza tercera en la SheBelieves Cup tras caer ante las campeonas

Deportes

Confirman el principal candidato a ser nuevo técnico del Deportivo Cali: “Gusta demasiado”

Deportes

Alberto Gamero decidió su futuro: comunicado oficial del Deportivo Cali tras caer ante Once Caldas

Deportes

Tambalea Gamero: La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Once Caldas

Si bien este nombre es de grandes pergaminos, de no ser este tendrían que acercar otras hojas de vida para una elección. Justo en ese proceso, es un internacional ha surgido y fue informado por parte de la prensa colombiana.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la remontada de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Se trata de uno que ya tuvo paso por la liga colombiana, como lo es Javier Gandolfi. Dicho exfutbolista convertido en entrenador, de 45 años, sería otro que está en carpeta para Deportivo Cali.

Guillermo Arango, periodista deportivo colombiano, fue el que hizo pública la información: “Javier Gandolfi es uno de los candidatos que evalúa Deportivo Cali para convertirse en el nuevo entrenador del equipo”.

Su expediente en Atlético Nacional

A lo largo de 2025 el mencionado estuvo en la Liga BetPlay. Su escuadra a cargo fueron los verdolagas, con los que consiguió apenas la Superliga BetPlay. Dicha nómina que estaba ya conformada el año inmediatamente anterior ya lo había ganado todo en Colombia.

En el primer semestre que Gandolfi tuvo a Nacional sumó un rendimiento del 52%, luego de haber alcanzado en 34 partidos un total de 15 ganados, 9 empates y 10 derrotas.

Atletico Nacional's Argentine head coach Javier Gandolfi gestures during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Brazil's Sao Paulo and Colombia's Atletico Nacional at the Morumbi Stadium in Sao Paulo, Brazil on August 19, 2025. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)
Javier Gandolfi tras la decepción que pasó con Atlético Nacional en Copa Libertadores Foto: AFP

Para el Finalización tan solo estuvo 17 juegos, menos de la mitad de lo que en la primera parte del año. En ese tiempo elevó en algo el porcentaje positivo, pero no le fue suficiente para mantener el cargo de cara al 2026.

De los ‘pecados capitales’ que Javier Gandolfi haya cometido en Nacional, podría estar que no jugó de la manera que se esperaba la Copa Libertadores, adicionalmente, perfiló a la institución a la no clasificación a los torneos internacionales de 2026.

Atlético Nacional dio la cara y se pronunció sobre la salida de Diego Arias: mensaje oficial

Desde su salida de Atlético Nacional, Gandolfi no ha vuelto a tener ninguna experiencia, ni en su país, ni tampoco fuera de Argentina.

En sus inicios como DT fue el guía de Talleres de Córdoba, donde estuvo por dos años y al siguiente pasó a Independiente del Valle, de Ecuador, en donde ha tenido la mayor estadía, con los mejores resultados como entrenador.

Noticias Destacadas