Deportes

Confirman el principal candidato a ser nuevo técnico del Deportivo Cali: “Gusta demasiado”

Alberto Gamero se fue tras la derrota contra Once Caldas y dejó libre su lugar en el banquillo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de marzo de 2026, 9:43 a. m.
Deportivo Cali busca técnico, luego de una nueva caída en Palmaseca.
Deportivo Cali busca técnico, luego de una nueva caída en Palmaseca. Foto: Colprensa

Deportivo Cali se quedó sin técnico tras la derrota contra Once Caldas (0-2) y busca un nuevo timonel de experiencia para reemplazar a Alberto Gamero.

El estratega samario decidió dar un paso al costado como consecuencia de otro revés en condición de local. El conjunto azucarero terminó el partido con 9 jugadores, desperdició la oportunidad de meterse a los ocho y complicó su situación en la tabla del descenso.

Así quedó la tabla del descenso tras la derrota del Deportivo Cali contra Once Caldas

“Yo creo que venir aquí a responder preguntas hoy no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali”, fueron sus palabras en rueda de prensa.

Gamero reconoció el apoyo de la prensa, pese a las críticas que caían desde la tribuna. “A ustedes les agradezco por la paciencia y por la amistad que tuvieron conmigo. La decisión la tomé yo, no había buen aroma”, advirtió.

Deportes

Luis Díaz reaccionó a situación que puede complicarle el Mundial 2026: habló fuerte y claro

Deportes

Oro para Ángel Barajas en el Mundial de Gimnasia: video de su magistral rutina en Azerbaiyán

Deportes

Video: Max Verstappen pierde el control y sufre brutal choque en el primer día de la Fórmula 1

Deportes

Le dañaron la sorpresa a Néstor Lorenzo: se supo el jugador que convocaría por primera vez

Deportes

Este es el once titular más caro que podría tener Colombia en el Mundial 2026: James Rodríguez no aparece

Deportes

Alberto Gamero decidió su futuro: comunicado oficial del Deportivo Cali tras caer ante Once Caldas

Deportes

Tambalea Gamero: La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Once Caldas

Deportes

Reinaldo Rueda volvió a Colombia: cámara lo delató en partido que nadie esperaba

Deportes

Destapan la razón por la que Reinaldo Rueda no quiso volver a Atlético Nacional: esto les dijo

Deportes

Atlético Nacional busca técnico y le aparece competencia a Reinaldo Rueda: dan candidato que interesa

“Quise venir a hacer un buen proyecto, desafortunadamente no se pudo… esto es fútbol. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, hay que dar un paso al costado. Me voy orgulloso del grupo“, completó.

Alberto Gamero entrenador colombiano de fútbol, que dirige al Deportivo Cali.
Alberto Gamero entrenador colombiano de fútbol, que dirige al Deportivo Cali. Foto: Jorge Orozco

Reinaldo Rueda suena para el Cali

Deportivo Cali amaneció con una amplia baraja de candidatos para reencausar el camino hacia la clasificación, pero hay un principal candidato de acuerdo a las palabras del periodista ‘Pacho’ Vélez.

Reinaldo Rueda es el favorito de los directivos, aunque también está en la carpeta de Atlético Nacional para reemplazar a Diego Arias.

Se reveló la lista de árbitros que están castigados en la Liga BetPlay: tres de renombre

“Hay varios candidatos, pero el que gusta y gusta demasiado es Reinaldo Rueda. Está en el partidor. Cali tiene plata para eso”, expresó Vélez.

Reinaldo se encuentra sin equipo desde su salida de la selección de Honduras, a la que dirigió durante las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026. Luego de quedarse por fuera del repechaje, el estratega vallecaucano fue destituido y volvió entre lágrimas a reunirse con su familia.

Hace unos días estuvo viendo el partido de Independiente Yumbo vs. Real Santander por la sexta fecha del Torneo BetPlay. Esa reaparición activó todos los rumores y lo puso en la órbita de varios clubes que no habían levantado el teléfono al tener un entrenador con contrato vigente.

Lo que les puedo decir es que el nombre que más ha gustado es Reinaldo. Sería la segunda vez que dirige al Deportivo Cali, si es escogido. Él dirigió al Deportivo Cali en el 98, antes de Cheché Hernández”, recordó ‘Pacho’ Vélez.

El periodista de ESPN aclaró que “es uno de los fuertes candidatos. No estoy diciendo que sea el único o que ya esté nombrado. Vuelve a su casa, estaría en Cali porque él es vallecaucano, él es de Yumbo”

.

Más de Deportes

Luis Díaz habló con la prensa desde el Allianz Arena de Múnich.

Luis Díaz reaccionó a situación que puede complicarle el Mundial 2026: habló fuerte y claro

JAKARTA, INDONESIA - OCTOBER 25: Angel Barajas of Team Colombia competes in the Men's parallel bars apparatus final on day seven of the Artistic Gymnastics World Championships at Indonesia Arena on October 25, 2025 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)

Oro para Ángel Barajas en el Mundial de Gimnasia: video de su magistral rutina en Azerbaiyán

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands crashes into a safety barrier during the qualifying session for the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Video: Max Verstappen pierde el control y sufre brutal choque en el primer día de la Fórmula 1

Nestor Lorenzo is Colombia's head coach during the International Friendly match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, Nueva Jersey, on October 14, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)

Le dañaron la sorpresa a Néstor Lorenzo: se supo el jugador que convocaría por primera vez

Nómina titular en el último partido amistoso de la Selección Colombia en el 2025.

Este es el once titular más caro que podría tener Colombia en el Mundial 2026: James Rodríguez no aparece

Alberto Gamero entrenador colombiano de fútbol, que dirige al Deportivo Cali.

Alberto Gamero decidió su futuro: comunicado oficial del Deportivo Cali tras caer ante Once Caldas

Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali.

Tambalea Gamero: La tabla del descenso tras el partido Deportivo Cali vs. Once Caldas

Luis Díaz celebra su gol 20 con el Bayern.

Luis Díaz y unas palabras de lujo tras alcanzar los 20 goles con el Bayern: mentalizado en la Selección Colombia

Accidente Fórmula en las prácticas del GP de Australia.

Fórmula 1: fuerte accidente en las prácticas del GP de Australia; el piloto fue revisado por los médicos del circuito

Noticias Destacadas