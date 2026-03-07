Deportivo Cali se quedó sin técnico tras la derrota contra Once Caldas (0-2) y busca un nuevo timonel de experiencia para reemplazar a Alberto Gamero.

El estratega samario decidió dar un paso al costado como consecuencia de otro revés en condición de local. El conjunto azucarero terminó el partido con 9 jugadores, desperdició la oportunidad de meterse a los ocho y complicó su situación en la tabla del descenso.

Así quedó la tabla del descenso tras la derrota del Deportivo Cali contra Once Caldas

“Yo creo que venir aquí a responder preguntas hoy no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali”, fueron sus palabras en rueda de prensa.

Gamero reconoció el apoyo de la prensa, pese a las críticas que caían desde la tribuna. “A ustedes les agradezco por la paciencia y por la amistad que tuvieron conmigo. La decisión la tomé yo, no había buen aroma”, advirtió.

“Quise venir a hacer un buen proyecto, desafortunadamente no se pudo… esto es fútbol. La realidad es que cuando las cosas no andan bien, hay que dar un paso al costado. Me voy orgulloso del grupo“, completó.

Alberto Gamero entrenador colombiano de fútbol, que dirige al Deportivo Cali. Foto: Jorge Orozco

Reinaldo Rueda suena para el Cali

Deportivo Cali amaneció con una amplia baraja de candidatos para reencausar el camino hacia la clasificación, pero hay un principal candidato de acuerdo a las palabras del periodista ‘Pacho’ Vélez.

Reinaldo Rueda es el favorito de los directivos, aunque también está en la carpeta de Atlético Nacional para reemplazar a Diego Arias.

Se reveló la lista de árbitros que están castigados en la Liga BetPlay: tres de renombre

“Hay varios candidatos, pero el que gusta y gusta demasiado es Reinaldo Rueda. Está en el partidor. Cali tiene plata para eso”, expresó Vélez.

Reinaldo se encuentra sin equipo desde su salida de la selección de Honduras, a la que dirigió durante las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2026. Luego de quedarse por fuera del repechaje, el estratega vallecaucano fue destituido y volvió entre lágrimas a reunirse con su familia.

Hace unos días estuvo viendo el partido de Independiente Yumbo vs. Real Santander por la sexta fecha del Torneo BetPlay. Esa reaparición activó todos los rumores y lo puso en la órbita de varios clubes que no habían levantado el teléfono al tener un entrenador con contrato vigente.

“Lo que les puedo decir es que el nombre que más ha gustado es Reinaldo. Sería la segunda vez que dirige al Deportivo Cali, si es escogido. Él dirigió al Deportivo Cali en el 98, antes de Cheché Hernández”, recordó ‘Pacho’ Vélez.

El periodista de ESPN aclaró que “es uno de los fuertes candidatos. No estoy diciendo que sea el único o que ya esté nombrado. Vuelve a su casa, estaría en Cali porque él es vallecaucano, él es de Yumbo”

.