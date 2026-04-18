“Nos salvó la vida”: Nacional pudo vivir tragedia como la de Chapecoense; una decisión cambió todo

Otro sorpresivo relato de Reinaldo Rueda se conoció en la entrevista con el podcast, Agladable y Claro. Allí, el extécnico de Nacional contó varias vivencias con el cuadro verde mientras era su entrenador. Una de esas tuvo que ver con un vuelo que realizaron y que pudo acabar como el trágico suceso de Chapecoense.

“Víctor Hugo Marulanda nos salvó la vida a todo Nacional”, relató el entrenador, que también pasó años después por la Selección Colombia.

#ReinaldoRueda#AtleticoNacional #fútbolcolombiano #sudamericana ♬ sonido original - agradableyclaro @agradableyclaro El avión de Chapecoense pudo haber sido el de Nacional. 🕊️ Marulanda tomó una decisión y el equipo no subió en Asunción. Semanas después llegó la tragedia. Rueda lo cuenta y la voz se le quiebra. "Ese avión tenía una autonomía de cuatro horas." Mira el episodio completo en YouTube: 🎙️ Agradable y Claro. #Chapecoense

De aquel vuelo que estuvieron por tomar, Rueda dijo: “Ese día una tormenta impresionante. Íbamos a salir y el presidente dijo ‘no’ y llamó al hotel para devolvernos a todos a las habitaciones”.

La directriz del presidente del club fue precisa: “En esas condiciones climatológicas no viajamos”.

Al parecer, de haber hecho las distancias que estaban programadas, la aeronave podría haber tenido algún fallo. “Esa noche si nosotros hacemos ese recorrido (Asunción-Biru Biru y José María Córdoba) con las tormentas que habían, hubiéramos podido equivocarnos”.

Respuesta de Atlético Nacional a la demanda anunciada por Kevin Viveros: drástico comunicado

Otras anécdotas de Rueda en Nacional

El 14 de diciembre de 2016, Atlético Nacional disputó ante el Kashima Antlers japonés la semifinal del Mundial de Clubes. Los verdes llegaron a la competencia intercontinental gracias al título de Copa Libertadores de ese año, que obtuvieron con el técnico Reinaldo Rueda.

Si Nacional le ganaba al Kashima, avanzaba a la final del Mundial de Clubes, donde enfrentaría al Real Madrid. Sin embargo, y contra varios pronósticos, el equipo japonés goleó 3-0 al conjunto antioqueño, uno de los mejores de Sudamérica por aquel entonces, y lo relegó a pelear por el tercer puesto.

Mundial de Clubes 2016 entre Atlético Nacional y Kashima Antlers. Foto: FIFA via Getty Images

Es una herida que sigue latente en Atlético Nacional. Hoy, en pleno 2026, Reinaldo Rueda volvió a referirse a lo ocurrido en ese Mundial de Clubes y a la polémica respuesta que recibió del exárbitro Óscar Julián Ruíz.

“Teníamos que escoger al más pendejo para ensayar el VAR”: Óscar Julián Ruíz a Reinaldo Rueda

Rueda habló con el periodista Rafael Villegas en el pódcast Agradable y Claro. Allí, el entrenador reveló que tras la goleada ante Kashima, le preguntó a Óscar Julián Ruíz por qué habían decidido probar el VAR en ese partido.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: derrota del Deportivo Cali reanima a varios equipos

Y es que ese encuentro quedó en la historia por ser el primero en el que se utilizó el VAR en un torneo oficial, justamente en la semifinal del Mundial de Clubes 2016 entre Nacional y Kashima. No solo eso, además los videoasistentes tuvieron incidencia directa.

Viktor Kassai, árbitro de aquel compromiso, tardó varios minutos en sancionar una pena máxima a favor del Kashima, acción que terminó en el primero de los tres goles con los que el cuadro verdolaga cayó.

Así lo recuerda Reinaldo Rueda: “Quedamos terceros. Quizás el afán de enfrentar al Real Madrid en la final nos traicionó. Nosotros nos teníamos que cruzar con el Kashima de Japón (en semifinales) y al subvalorar a los japoneses es un error gravísimo”.

Reinaldo Rueda reveló suceso vivido con Atlético Nacional en el Mundial de Clubes 2016. Foto: Getty Images / Captura a video de Toque Sports

“Los japoneses son disciplinados, y se los advertí, se los dije. Yo ya había jugado un Mundial, el de 2003 contra Japón, y uno sabe lo que es competir contra los orientales. Desafortunadamente, don Óscar Julián Ruíz y Fifa estrenaron el VAR con nosotros”.

Luego, añadió: “En un cobro de costado, que Orlando Berrío mete su pierna para ganar posición, el árbitro determina penal y nos pone el partido en contra, 0-1. Ese VAR se demoró no sé cuántos minutos, más de lo que se demoran ahora. Era el primer VAR”.

“Al final del partido le digo yo a Óscar Julián Ruiz que cómo era posible que hicieran ese atropello, y me dijo ‘teníamos que escoger al más pendejo para ensayar el VAR’. Era el Atlético Nacional, era yo, porque yo no iba a protestar”.