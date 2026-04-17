Tabla de posiciones en Liga BetPlay: derrota del Deportivo Cali reanima a varios equipos

Este viernes, 17 de abril, arrancó la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-ll. Fueron dos juegos los que le dieron apertura a la jornada, dejando resultados que tienen repercusión directa en la tabla de posiciones de la competencia.

Así quedaron los resultados de los dos compromisos:

Jaguares 2 - 3 Deportivo Pasto

3 puntos más 💪🏼🌋 pic.twitter.com/m62kAW4rxe — Deportivo Pasto (@DeporPasto) April 17, 2026

Esto le respondió Carlos Antonio Vélez a Falcao por pedir penal vs. Santa Fe: “No conoce”

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-l: Cali deja con vida el octavo lugar

Atlético Nacional es líder indiscutible de la tabla de posiciones con 37 puntos en 16 juegos, es decir que aún no ha jugado en esta fecha. Deportivo Pasto llega a 34 unidades y es segundo, mientras que el top tres lo cierra Junior de Barranquilla con 28.

Tolima, Once Caldas, Internacional de Bogotá, América de Cali y Deportivo Cali cierran el grupo de los ocho. Sin embargo, como el azucarero perdió, la noticia es que quienes persiguen el grupo de los ocho aún tienen chances matemáticas de entrar.

Bucaramanga, Millonarios y Águilas Doradas ocupan del puesto 9 al 11, respectivamente, todos con 22 puntos; es decir, a solo uno del Cali y con un partido menos. También están a dos de América (séptimo), pero la mecha tiene dos juegos pendientes.

Hasta Llaneros (doceavo con 21) y Santa Fe (treceavo con 20) parece llegar la reanimada para entrar a los ocho. Medellín (catorceavo con 17) tiene dos juegos menos y Fortaleza (quinceavo con 16) también. Sin embargo, aunque ostentan posibilidades matemáticas, están obligados a ganar para entrar a la pelea de cara a la fecha 19.

Los coleros de la tabla de posiciones son Pereira (20 con siete puntos), Jaguares (19 con 14 puntos) y Boyacá Chicó (18 con 14 puntos).

Programación del resto de la fecha 17 en Liga BetPlay 2026-l

Sábado, 18 de abril de 2026

6:10 p. m. Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira

8:30 p. m. Fortaleza vs. Águilas Doradas

Domingo, 19 de abril de 2026

2:00 p. m. Independiente Santa Fe vs. Cúcuta Deportivo

4:10 p. m. Alianza vs. Medellín

6:20 p. m. Junior vs. Llaneros

8:30 p. m. América de Cali vs. Millonarios

Lunes, 20 de abril de 2026