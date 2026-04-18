La vez que Atlético Nacional fue “el más pendejo” y sufrió arbitraje: Reinaldo Rueda lo contó

Atlético Nacional fue campeón de la Copa Libertadores en 2016. Dicho año conquistó la que hoy sigue pregonando como su segunda corona, luego de la que obtuvo en 1989.

Esa conquista del certamen Conmebol, le dio el chance de ir a jugar el Mundial de Clubes, donde primero debía cruzarse con un equipo japonés, antes de la gran final ante el todopoderoso Real Madrid.

Para el juego con Kashima Antlers, al verde se le creía favorito, pero la sorpresa de parte de los nipones llegó y el cuadro colombiano fue el hazmerreír de todo un país por ese tiempo.

Miguel Ángel Borja luchando un balón con un rival de Kashima Antlers en la semifinal del Mundial de Clubes 2016. Foto: Getty Images

El 14 de diciembre de 2016, Nacional perdió goleado por Kashima por 0-3. Aquel plantel campeón continental con Armani, Henríquez, Macnelly Torres, entre otras estrellas dirigidas por Reinaldo Rueda, fue portada mundial por el papelón vivido.

Casi diez años después de aquel partido, el entrenador al mando de dicho plantel de Atlético Nacional concedió una entrevista en la que contó detalles del juego disputado en el Panasonic Stadium Suita.

En primera instancia, Rueda aseveró que sus dirigidos ya se proyectaban a la final, sin haber vencido al semifinalista: “El afán de enfrentar al Real Madrid nos traicionó“.

¡LO CONTÓ TODO‼️🇨🇴! Reinaldo Rueda habló sobre la vez que Atlético Nacional pudo enfrentar a Real Madrid en el Mundial de Clubes pero cayó eliminado ante Kashima de Japón. pic.twitter.com/ri2u3TlJKM — Toque Sports (@ToqueSports) April 18, 2026

También hizo autocrítica al decir que no respetaron como era debido a los japoneses: “Nos teníamos que cruzar con el Kashima Antlers, de Japón y subvalorar a los japoneses es una error gravísimo”.

Por otra parte, puntualizó en un suceso que marcó la historia del fútbol y dicho partido: la utilización, por primera vez, del video assistant referee (VAR). En dicha oportunidad, manipulado por el juez nacional, Óscar Julián Ruiz.

De ese suceso, Rueda se lamentó: “Desafortunadamente dos Óscar Julián Ruiz y la Fifa estrenaron el VAR con nosotros. Se demoraron no sé cuántos minutos”.

Respuesta de Atlético Nacional a la demanda anunciada por Kevin Viveros: drástico comunicado

Pibe Valderrama contó cuando se negó a jugar en América de Cali: le mandó razón a Miguel Rodríguez Orejuela

Pero lo realmente llamativo de su relato se dio hacia el final, cuando reveló lo que le habría dicho el árbitro al término del compromiso en el que Atlético Nacional se fue derrotado y goleado ante Kashima.

“Al final del partido le digo a Óscar Julián que ‘cómo era posible que hicieran ese atropello. ‘Teníamos que escoger al más pendejo para enseñar el VAR’: eso me dijo”.

Nacional, sin peso en Sudamérica

Desde aquel consagración internacional, Atlético Nacional no ha vuelto a ser importante en Sudamérica. Aunque permaneza como el único equipo colombiano con dos Libertadores, los años siguientes han sido de decepciones.

En el año que cursa, por ejemplo, no es representante de Colombia ni siquiera en la Copa Sudamericana, donde fue eliminado de manera temprana por Millonarios.

Actos protocolarios del Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026 Foto: Colprensa

Luego de haber sido múltiple campeón en 2024, tuvo la chance de jugar la Libertadores el año siguiente. Aún contando con figuras como Alfredo Morelos, Edwin Cardona, David Ospina, entre otros, se despidió de manera triste frente a São Paulo.

Dicha pérdida de la incidencia en el exterior, es la que hoy día lleva a la afición a estar molesta con los dirigentes, con los mismísimos jugadores y las decisiones que se toman. El reclamo ha llevado a exigir que 2026 acabe con dos títulos de Liga y Copa, mientras se da la chance de reaparecer internacionalmente.