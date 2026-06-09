En horas de la tarde-noche de este martes 9 de junio, las autoridades de Tránsito de la ciudad de Bogotá informaron sobre la manifestación de un grupo de motociclistas, quienes han provocado un bloqueo en la glorieta de la autopista Sur con avenida Villavicencio.

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Los hechos se presentaron en el sentido occidente-norte de la zona, afectando la movilidad de cientos de conductores que transitan por el sector.

Ante los casos, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá recomendó usar vías alternas como la Carrera 63 (sector Makro) para ingresar al barrio Villa del Río.

A pesar de la presencia de las autoridades en la zona, además del equipo de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno, quienes han mantenido conversaciones con los manifestantes, el grupo de motociclistas sigue generando alteraciones que afectan el orden público.

Videos que han circulado en redes sociales muestran a los manifestantes utilizar llantas y botellas para quemar objetos en el sector. Afortunadamente, ninguno de los miembros del equipo de Diálogo Social resultó afectado.

#BOGOTÁ | Se registra manifestación de motociclistas y vendedores informales que genera afectación vial en la glorieta de la Av. Villavicencio con Autopista Sur, debido a un operativo que se realizó hoy para la recuperación del espacio público. Los manifestantes están quemando… pic.twitter.com/9Gp8TzP8Kx — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 10, 2026

¿Cuál es la razón de la manifestación motociclista?

Según información otorgada a SEMANA por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, los hechos ocurrieron luego de que el grupo de motociclistas se opusiera a una obra de mejoramiento que planea la Alcaldía al Bajo Puente de la Av. Villavicencio con autopista Sur.

El objetivo del distrito es mejorar el sector, el cual ha presentado varias problemáticas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.

Dentro de la revisión de la Alcaldía, los funcionarios encontraron en la zona sustancias psicoactivas, alimentos en mal estado, orinales al aire libre y otras actividades que afectaban el entorno urbano.

Por ello, la obra de mejoramiento iniciada por la Alcaldía busca brindar un mejor espacio para los bogotanos, implementando baños públicos, módulos comerciales organizados o formalizados, zona de food trucks, espacios diseñados para el bienestar animal, puntos de parqueo, cancha multipropósito, etc.

La intervención del Distrito busca recuperar un espacio que presentaba problemas de seguridad, salubridad y convivencia ciudadana. Foto: Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público - API

Sin embargo, los manifestantes rechazan estas obras y dentro de la manifestación han tumbado el cerramiento donde se iba a realizar la obra por los funcionarios del distrito.