Nueva jornada de manifestaciones en Bogotá a favor de Iván Cepeda: estas son las vías afectadas

Luego de que se celebrara la primera vuelta presidencial en Colombia, las calles bogotanas han estado marcadas por manifestaciones en apoyo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Este viernes no fue la excepción y ya se conoce el punto exacto de la marcha, mientras que las autoridades ya sugieren rutas alternas.

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Las muestras de la manifestación son a favor de Iván Cepeda

Se evidenció que esta manifestación de este viernes 5 de junio se realiza en apoyo a uno de los dos aspirantes a la Presidencia de la República de cara a la segunda vuelta presidencial, programada para el domingo 21 de junio.

Esto quedó en evidencia a través de los videos que ya circulan en redes sociales, en los que se observa que algunos vehículos que participan en la movilización exhiben mensajes de respaldo al candidato Iván Cepeda.

Mensajes como “Iván nos une” y la imagen del candidato reflejan la naturaleza de esta iniciativa ciudadana.

Vía afectada y rutas alternas

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó la afectación vial y detalló el punto exacto donde se están desarrollando las manifestaciones en la tarde capitalina.

“Manifestantes avanzan por la Carrera 7 con calle 33, sentido sur-norte, generando afectación vial”, reportó la Secretaría, a través de sus canales digitales, en un principio.

Sin embargo, posteriormente se reportó el avance de la manifestación en los alrededores de la Carrera 7 con calle 40, sentido sur-norte. Se desconoce hasta el momento el rumbo que tomará la manifestación; sin embargo, Movilidad sugiere tomar las siguientes dos vías como alternativa vial:

La av. NQS

La Av. Circunvalar

En estos dos puntos de la ciudad no se evidencian afectaciones viales, hasta el momento. Sin embargo, las autoridades instan a mantener la calma ante el alto tráfico que se puede presentar.

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La carrera Séptima es la vía principal por la que se movilizan hoy los manifestantes. Sin embargo, es importante precisar que no se evidencian bloqueos de gran magnitud, ya que la movilización no ocupa todo el corredor vial y solo afecta uno de los carriles.

La manifestación es acompañada por los gestores de convivencia de la Alcaldía de Bogotá y, por el momento, no se reportan altercados ni afectaciones distintas a las relacionadas con la movilidad.

Esta jornada no había sido prevista por la Secretaría de Gobierno, que se mantiene atenta al desarrollo de estas manifestaciones ciudadanas.