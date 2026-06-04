Video | Intentan atacar sede de la campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá

En la noche de este jueves, 4 de junio, se reportó que un grupo de personas intentó atacar la sede de la campaña presidencial del candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

Según videos que circulan en redes sociales, estas personas que al parecer apoyan a la presidencia de Iván Cepeda, se aglomeraron a las afueras de la sede en Teusaquillo, Bogotá.

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La movilización avanzó por los corredores viales cercanos portando distintivos del Pacto Histórico, lo que generó el rechazo inmediato de los miembros del equipo del movimiento Defensores de la Patria, quienes se encontraban dentro de las oficinas de la sede.

Pronunciamiento y solicitud de intervención policial

Ante el incremento de la presencia de manifestantes en el perímetro exterior, las directivas de la campaña del abogado se pronunciaron oficialmente sobre el desarrollo de los acontecimientos para solicitar protección institucional.

🚨En este momento, miembros de las hordas de desadaptados atacan la sede del Tigre en Teusaquillo. @PoliciaColombia procedan a restablecer el orden y a garantizar la seguridad de los miembros de la manada que allí se encuentran. pic.twitter.com/picxyaLE7d — Defensores de la Patria (@defensoresco) June 5, 2026

El equipo de comunicaciones de Defensores de la Patria informó: “En este momento, miembros de las hordas de desadaptados atacan la sede del Tigre en Teusaquillo”. La organización política empleó este canal para pedir el acompañamiento inmediato de las fuerzas de seguridad de la ciudad.

En el mismo comunicado, el comité político solicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá que proceda a restablecer el orden en la zona y a garantizar la seguridad de los integrantes de su campaña que permanecen resguardados en las instalaciones del norte de la capital.

Reporte de las autoridades de control y movilidad

A pesar de las denuncias emitidas por la campaña de De la Espriella, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha entregado un informe oficial que confirme daños materiales al inmueble o heridos. Las unidades de los cuadrantes locales mantienen la vigilancia preventiva.

Un grupo de personas se reunió frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá. Los manifestantes traen consigo material político de Iván Cepeda y Aida Quilcué. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Ag5XDEZoh6 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 5, 2026

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá tampoco ha reportado restricciones al tránsito o bloqueos permanentes en las vías adyacentes a la sede como consecuencia de la movilización de los simpatizantes del Pacto Histórico.

Simpatizantes de la campaña de Defensores de la Patria han solicitado de forma pública la intervención del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Hasta el momento, el mandatario local y la Secretaría de Gobierno no han emitido declaraciones institucionales sobre estos hechos.