Abelardo de la Espriella denunció ataque a su sede de campaña en Bogotá: “Desadaptados de primera línea, seguidores del señor Cepeda y de Petro”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció en el programa Vélez por la mañana denunció que su sede en Teusaquillo está siendo vandalizada por “desadaptados de primera línea, seguidores del señor Cepeda y de Gustavo Petro”.

Video | Intentan atacar sede de la campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá

El candidato presidencial aseguró que nadie podía quitarle el derecho a portar la camiseta del equipo nacional. Foto: Screenshot 'x'

“Petro y Cepeda están preparando un segundo estallido social para desconocer las elecciones, para incendiar el país y para llevarnos a una situación tan lamentable como a la que nos llevaron hace más de cuatro años”, aseguró de la Espriella.

En es misma intervención durante la entrevista en el programa, de la Espriella afirmó que lo que ha venido pasando en el país él ya lo había “vaticinado” y que lo que busca el presidente Petro es “desconocer los resultados electorales” y “para eso está preparando ese ataque terrorista urbano para meterle miedo a la población”.

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Abelardo del la Espriella (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, también repudió la situación. Además de eso, puso sobre la mesa la falta de garantías que el Gobierno Nacional ha dado a los candidatos para poder adelantar sus campañas.

“Este gobierno ha sido incapaz de cumplir las garantías, primero, porque está interviniendo en política. Es inconcebible que hoy me hayan respondido dos ministerio del gobierno nacional a unas propuestas mías. Eso no puede ser, eso es ilegal”, aseguró Restrepo.

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El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

Y siguió, “Yo acabo de venir de allá, de Teusaquillo donde me reuní con 500 jóvenes. Eso quiere decir que aquí estamos poniendo en riesgo la integridad de esos jóvenes por culpa de estos vándalos y seguramente hubieran ido contra mi. Esto es inaceptable y es una demostración de la dictadura que pretenden crear Iván Cepeda y Aída Quilcué”.

Finalmente, De la Espriella aseguró que se trata de toda una estrategia en la que, primero, “intentaron sembrar dudas sobre el sistema electoral; luego, intentaron cambiar las reglas del juego y, ahora, buscan crear un ambiente de tensión y desconfianza para tener la excusa de no aceptar un resultado que no les va a ser favorable”.