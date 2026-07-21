Tragedia en Bogotá: bebé murió en medio de una balacera

En horas de la noche del pasado domingo, 19 de julio, se presentó una balacera en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy, en Bogotá, dejando un bebé muerto y dos adultos heridos.

Información preliminar revela que un hombre armado llegó hasta una vivienda del sector y, sin mediar palabra con los presentes, disparó indiscriminadamente.

En medio de la lluvia de balas, un niño de un año fue golpeado en la cabeza por una de ellas.

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“De acuerdo con la información preliminar, un hombre llegó hasta una vivienda y, sin mediar palabra, disparó contra varias personas que se encontraban en dicho lugar. Pese a que fueron trasladados a un centro médico, lamentablemente perdió la vida un menor y dos adultos resultaron heridos”, dijo en un video la teniente coronel Gerly Mesa, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Así mismo, la oficial de la Policía resaltó que se dio apertura a una investigación para identificar al asesino y dar con su captura.

Si bien todo está en investigación, una fuente de la Fiscalía General de la Nación le indicó a SEMANA que, al parecer, el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas.

En las últimas horas también murió una niña de dos años en Polonuevo, municipio ubicado en la parte nororiental del departamento del Atlántico.

Información preliminar señala que el agresor se acercó a una de las ventanas del inmueble donde estaba el niño y, desde ese punto, abrió fuego indiscriminadamente.

En medio de ese ataque a bala, la niña de apenas dos años fue alcanzada por uno de los disparos, una herida que posteriormente le causó la muerte.

Luego del crimen, el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilés, rechazó lo ocurrido y aseguró que resulta inadmisible que los menores de edad se conviertan en víctimas de la violencia que enfrenta el municipio.

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“La Administración Municipal de Polonuevo expresa su más profundo rechazo e indignación por el cobarde hecho de violencia ocurrido en nuestro municipio, que cobró la vida de una menor de edad inocente. No hay palabras que alivien el inmenso dolor que hoy embarga a su familia y a toda la comunidad. Ningún acto criminal puede justificar que una niña pierda la vida de esta manera. Este hecho nos enluta y nos duele como pueblo. Desde el inicio de esta lucha contra la delincuencia, el alcalde Óscar Avilez Oliva no ha descansado ni ha dejado solo a Polonuevo. De manera permanente ha solicitado el respaldo del Gobierno Nacional, de la Gobernación del Atlántico y de toda la Fuerza Pública para fortalecer las acciones de seguridad en nuestro municipio”, indicaron en parte de un comunicado emitido desde la Alcaldía de Palonuevo.