Balacera en Bogotá deja un policía herido: autoridades entregan detalles

La Policía le sigue haciendo frente a la delincuencia en Bogotá. En las últimas horas se presentó una balacera en el barrio Samper Mendoza, localidad de Los Mártires.

El incidente ocurrió cuando dos ladrones, con un arma de fuego, intentaron robar una tienda.

El teniente coronel Nilson Figueroa, comandante de la Estación de Policía de Los Mártires, dijo que cuando los delincuentes vieron a los policías, emprendieron la huida y se inició una persecución.

Policías llegaron a una lechonería en Bogotá y lo hallado en una bandeja metálica los tomó por sorpresa: cuatro capturados

Después, ocurrió un tiroteo en el que un policía fue herido y los criminales fueron detenidos. Son dos personas de 28 y 29 años.

Las autoridades encontraron un arma traumática modificada de 9 milímetros. Enojada, la comunidad quemó una moto que usaban los criminales.

Los dos detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación y tendrán que enfrentar a la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

“Durante el hurto, uno de los empleados del establecimiento fue agredido con un objeto contundente; los detenidos, junto a los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el teniente coronel Figueroa.

Los disparos de estos 2️⃣ hombres no detuvieron el deber de justicia de los uniformados en #Mártires



Estas personas huían después de hurtar un supermercado, pero al ser interceptados hirieron a un integrante de las patrullas que no les perdieron el rastro hasta lograr su captura. pic.twitter.com/zcBvEtith2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 6, 2026

Por otra parte, el pasado 24 de abril, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, a tres ciudadanos colombianos y un extranjero, por el delito de hurto.

La captura de esos cuatro delincuentes se dio gracias a la denuncia de una persona a la que, minutos antes, le habían robado su moto mediante la modalidad de atraco en Fontibón.

Con lo que no contaban los delincuentes es que la moto tenía integrado un dispositivo GPS, el cual permitió su ubicación en la carrera 87C con transversal 79D.

Los presuntos ladrones actuando en el robo de una moto. Foto: Pantallazo de video de la Metropolitana de Bogotá.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, indicó que, al llegar los policías al lugar junto con la víctima del robo, esta identificó a los ladrones.

Después de recuperar la moto, la Policía arrestó a los cuatro delincuentes que, según el oficial Chauta, estaban robando motos de forma regular en Bosa, Kennedy y Fontibón.