Las condiciones meteorológicas previstas para hoy en Bogotá apuntan a un comportamiento estable en términos generales, con predominio de tiempo seco, aunque con presencia de nubosidad y algunas lloviznas puntuales, especialmente en el sur, oriente y occidente de la ciudad.

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Localidades con probabilidad de lloviznas en Bogotá hoy

Durante la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

No obstante, podrían registrarse algunas lloviznas en sectores del sur, particularmente en localidades como Ciudad Bolívar y Usme, donde históricamente las condiciones de humedad favorecen este tipo de precipitaciones ligeras.

En la mañana, el panorama se mantendrá con condiciones mayormente secas, aunque el cielo variará de parcialmente nublado a mayormente nuboso.

En este periodo aumenta la probabilidad de lloviznas en zonas del sur y oriente de la ciudad, con mayor incidencia en Chapinero, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar. Estas precipitaciones serían de baja intensidad y corta duración.

Hacia la tarde, el pronóstico indica nubosidad variable, con predominio de tiempo seco en la mayor parte de la capital.

Sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales en el occidente, especialmente en localidades como Suba, Engativá y Fontibón.

Este comportamiento es consistente con la dinámica atmosférica típica de la sabana, donde la interacción entre nubosidad y temperatura puede generar eventos aislados.

Durante la noche, se prevé una estabilización de las condiciones, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en toda la ciudad.

Desde una perspectiva técnica, este tipo de jornada responde a patrones de variabilidad atmosférica de baja intensidad.

No habrá presencia de sistemas convectivos organizados, lo que limita la ocurrencia de lluvias fuertes o generalizadas.

Lloviznas aisladas se presentan en distintos sectores de Bogotá, especialmente en el sur y occidente, en medio de una jornada con nubosidad variable. Foto: Getty Images

Precaución ante lloviznas y cambios de nubosidad

En cuanto a recomendaciones, es importante que los ciudadanos, especialmente quienes se movilizan en horas de la mañana y la tarde, tengan en cuenta la posibilidad de lloviznas aisladas, en particular en el sur, oriente y occidente de la ciudad.

Aunque no se esperan precipitaciones intensas, estas pueden generar superficies resbaladizas y afectar la movilidad.

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También se sugiere estar atentos a cambios súbitos en la nubosidad, típicos de Bogotá, así como mantener medidas básicas de autocuidado frente a variaciones de temperatura a lo largo del día.

Para quienes realizan actividades al aire libre, el escenario es en general favorable, pero con precaución en los sectores donde podrían presentarse lluvias ligeras.