TransMilenio se pronuncia tras violenta pelea entre usuarios y personal de vigilancia del servicio

Un video que se viralizó recientemente a través de redes sociales registró una pelea entre personal de seguridad privada del sistema TransMilenio y una serie de usuarios.

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La información inicial recogida por SEMANA señaló que los hechos ocurrieron en la estación de la calle 76, ubicada sobre la troncal de la avenida Caracas, en el norte de Bogotá. Versiones preliminares sugieren que algunos de los involucrados en la disputa podrían ser estudiantes de una institución de educación superior situada en las inmediaciones del lugar.

Aunque el origen exacto del conflicto no se ha determinado con precisión, las grabaciones muestran un intercambio de empujones y forcejeos entre ambas partes. En diferentes publicaciones se observa a una persona con heridas que provocaron sangrado, aunque se desconoce si fueron provocadas a raíz de la disputa. SEMANA se abstiene de compartir las imágenes ante la violencia y crudeza de las mismas.

Pelea en TransMilenio Foto: Redes sociales

Ante la propagación de las imágenes, la empresa gestora del sistema de transporte emitió un pronunciamiento oficial para explicar lo sucedido desde su perspectiva operativa.

TransMilenio se pronunció al respecto

SEMANA se puso en contacto con la entidad e informó que el altercado se produjo en el marco de las actividades de control que realiza el equipo de vigilancia privada para evitar el acceso no autorizado al sistema.

“Frente a la agresión física entre un grupo de personas que intentó ingresar de manera irregular al sistema y el personal de vigilancia privada, TransMilenio S.A. informa que las personas implicadas intentaron evadir el pago del pasaje durante las labores de apoyo y control, lo que desató el altercado”, señaló la institución.

Pelea en TransMilenio Foto: Redes sociales

El reporte oficial indica que, tras iniciarse la confrontación, los vigilantes solicitaron la presencia de la Policía Metropolitana para restablecer el orden en la estación. La empresa enfatizó su rechazo a cualquier acto de violencia e intolerancia en el espacio público, haciendo un llamado a la convivencia ciudadana.

“Hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos y reafirmamos el compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad para proteger a usuarios y colaboradores”, concluyó el comunicado.

Llamado a la convivencia

El ente gestor recordó que los operarios y vigilantes prestan un servicio destinado a la movilidad de más de cuatro millones de pasajeros que utilizan el transporte público diariamente en la capital.

Pelea en TransMilenio Foto: Redes sociales

TransMilenio instó a los ciudadanos a adoptar comportamientos que favorezcan la convivencia y a realizar un uso adecuado de la infraestructura para prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad física.

Actualmente, las autoridades competentes revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables de las agresiones y determinar las sanciones administrativas o judiciales a las que haya lugar.