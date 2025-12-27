Nación

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

La situación fue cuestionada por otros usuarios y ciudadanos a través de las redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
27 de diciembre de 2025, 3:11 p. m.
Dos mujeres protagonizaron pelea en TransMilenio.
Dos mujeres protagonizaron pelea en TransMilenio. Foto: Captura de video: @PasaenBogota

Un nuevo hecho de intolerancia y violencia se presentó en un bus de TransMilenio, pero esta vez fue en plena Navidad y fiestas de fin de año. Dos mujeres se agredieron físicamente y todo quedó grabado en unos videos que se han hecho virales.

El hecho se registró el pasado jueves, 25 de diciembre, y ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, especialmente con lo relacionado con la cultura ciudadana.

Pelea de dos mujeres en TransMilenio.
Pelea de dos mujeres en TransMilenio. Foto: Captura de video: @PasaenBogota

En un primer video, se observa el momento en el que las dos protagonistas comenzaron a decirse de todo. Al parecer, la discusión se originó por cuenta de un menor de edad que iba con una de las mujeres.

En medio de esto, los otros pasajeros comenzaron a chiflar y a reírse. “Feliz Navidad”, se le escucha decir a una de las testigos.

Bogotá

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Bogotá

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Bogotá

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Bogotá

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Bogotá

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Bogotá

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

Bogotá

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Bogotá

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Mejor Colombia

Así se moverá Bogotá en Navidad: rutas especiales, refuerzos y más acompañamiento en Transmilenio

Bogotá

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Fue entonces cuando ocurrió la primera agresión: una de las protagonistas empujó a la otra. Tras esto, las dos comenzaron a encararse y a decirse varias cosas, lo que poco a poco fue generando más tensión.

Segundos después y ante la mirada atónita de los demás pasajeros, las dos ciudadanos se fueron a los golpes: se agredieron en la cara, se jalaron del pelo y se gritaron de todo.

Mientras que la gran mayoría de los pasajeros observa la escena, incluso algunos chiflaban, hubo quienes intentaron intervenir y separar a las dos mujeres.

Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

“Ella me pegó, ella me pegó”, gritaba una y otra vez una de las agresoras.

La discusión continuó por varios minutos mientras que el bus realizaba su ruta con total normalidad. Afortunadamente, las protagonistas se soltaron, una de ellas aseguró que la otra había tratado mal a su hijo, este sería el motivo por el que ocurrió todo.

Finalmente, el video terminó y se desconoce por completo qué pasó después y si hubo alguna sanción para las dos.

Lo cierto es que los videos se hicieron virales en las redes sociales y se volvió a abrir un debate sobre la cultura ciudadana y los hechos de intolerancia que se presentan a diario en TransMilenio.

Mas de Bogotá

La Policía frustró el hurto de un vehículo en Bogotá. Tres personas fueron capturadas.

Frustran hurto de un vehículo en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Hay 3 capturados

Dos mujeres protagonizaron pelea en TransMilenio.

Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

La cantidad de quemados con pólvora entre diciembre y lo corrido de enero es de 930 personas.

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

La petición realizada por internet busca prohibir la pólvora sonora que afecta a los animales y el medio ambiente.

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Afortunadamente, ninguno de los menores sufrió alguna quemadura.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

Las nuevas rutas ciclísticas estarán disponibles en una aplicación móvil que informa sobre trayectos y servicios.

¿Hay ciclovía en Bogotá este jueves 25 de diciembre del 2025?

Balacera en el centro de Bogotá.

Pánico en Bogotá por persecución que terminó en balacera: una persona murió y dos fueron capturadas

El carro invadiendo la cicloruta en Bogotá.

En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

El intento de robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

CNE se pronuncia tras el intento de atraco al magistrado Álvaro Hernán Prada en Bogotá: estos son los detalles del caso

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá este miércoles 24 de diciembre, día de Navidad

Noticias Destacadas