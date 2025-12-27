Dos mujeres se fueron a los golpes en TransMilenio durante Navidad: video muestra todo lo que se dijeron

Un nuevo hecho de intolerancia y violencia se presentó en un bus de TransMilenio, pero esta vez fue en plena Navidad y fiestas de fin de año. Dos mujeres se agredieron físicamente y todo quedó grabado en unos videos que se han hecho virales.

El hecho se registró el pasado jueves, 25 de diciembre, y ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, especialmente con lo relacionado con la cultura ciudadana.

Pelea de dos mujeres en TransMilenio. Foto: Captura de video: @PasaenBogota

En un primer video, se observa el momento en el que las dos protagonistas comenzaron a decirse de todo. Al parecer, la discusión se originó por cuenta de un menor de edad que iba con una de las mujeres.

En medio de esto, los otros pasajeros comenzaron a chiflar y a reírse. “Feliz Navidad”, se le escucha decir a una de las testigos.

A alias Peliteñida se le acabó el negocio con colados en TransMilenio: fue trasladada a Centro de Protección junto a cinco revendedores

Fue entonces cuando ocurrió la primera agresión: una de las protagonistas empujó a la otra. Tras esto, las dos comenzaron a encararse y a decirse varias cosas, lo que poco a poco fue generando más tensión.

Segundos después y ante la mirada atónita de los demás pasajeros, las dos ciudadanos se fueron a los golpes: se agredieron en la cara, se jalaron del pelo y se gritaron de todo.

Mientras que la gran mayoría de los pasajeros observa la escena, incluso algunos chiflaban, hubo quienes intentaron intervenir y separar a las dos mujeres.

Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

“Ella me pegó, ella me pegó”, gritaba una y otra vez una de las agresoras.

La discusión continuó por varios minutos mientras que el bus realizaba su ruta con total normalidad. Afortunadamente, las protagonistas se soltaron, una de ellas aseguró que la otra había tratado mal a su hijo, este sería el motivo por el que ocurrió todo.

Finalmente, el video terminó y se desconoce por completo qué pasó después y si hubo alguna sanción para las dos.

Lo cierto es que los videos se hicieron virales en las redes sociales y se volvió a abrir un debate sobre la cultura ciudadana y los hechos de intolerancia que se presentan a diario en TransMilenio.