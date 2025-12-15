Murió en su asiento dentro de un bus del SITP: los pasajeros pensaron que estaba dormido durante el recorrido

Un hombre de aproximadamente 47 años fue encontrado sin vida dentro de un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la mañana del lunes 15 de diciembre, mientras el vehículo se dirigía hacia el sector de San Cristóbal, en el sur de la ciudad. Los demás pasajeros inicialmente creyeron que estaba dormido, pero al revisarlo notaron que no presentaba signos vitales.

Según un reporte preliminar de la Policía de Bogotá, la muerte corresponde a una causa natural, y se maneja la hipótesis de paro cardiaco. Las autoridades que atendieron el caso en el sitio realizaron los procedimientos habituales para establecer con claridad las causas del fallecimiento.

El hecho ocurrió cuando el bus transitaba con normalidad por el barrio San Blas, a pocos metros de la alcaldía local de San Cristóbal. Imágenes compartidas en redes sociales muestran que el vehículo se detuvo sobre la vía para permitir el descenso de los pasajeros, mientras el personal de primera respuesta y las autoridades adelantaban las verificaciones pertinentes.

No se ha divulgado la identidad del hombre ni su historial médico. Las autoridades quedan a cargo de las labores investigativas y de la coordinación con la familia una vez se identifique al fallecido.

Hasta ahora se conoce que el fallecimiento ocurrió alrededor de las 6:30 a. m., mientras el bus realizaba su recorrido habitual hacia San Cristóbal. Hasta el momento, el SITP tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Quienes iban en el bus fueron los primeros en advertir la situación. De acuerdo con las versiones de las redes sociales, la reacción inicial fue sorpresa, pues varios pasajeros creyeron el hombre iba dormido.

Otro hecho reciente en el sistema de transporte

Este caso se conoce días después de otro episodio ocurrido en el sistema de transporte público de Bogotá, esta vez relacionado con un hecho violento. El pasado viernes 5 de diciembre, una persona murió tras una riña registrada en la estación de TransMilenio ubicada en la calle 34 con avenida Caracas.

Según información de las autoridades, el hecho se presentó hacia las 7:20 p. m., cuando dos hombres que acababan de bajar de un bus articulado se vieron involucrados en una confrontación que escaló rápidamente. La pelea, que habría sido protagonizada con armas blancas, dejó a uno de ellos gravemente herido, mientras el otro huyó del lugar.