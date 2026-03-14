Caja abandonada en la localidad de Engativá generó alarma por posibles explosivos: las autoridades la detonaron de manera controlada

Unidades de la Policía Nacional, adscritas al grupo de explosivos de la Metropolitana de Bogotá, reportaron que este sábado, 14 de marzo, llevaron a cabo una detonación controlada en la carrera 121 con calle 73G, cerca del aeropuerto El Dorado, en la localidad de Engativá.

Lo anterior, luego de que fueran alertados sobre una caja sospechosa que había sido dejada al interior de un bus del SITP.

Posteriormente, la caja sospechosa fue manipulada por personal antiexplosivo de la Policía, quienes acto seguido la dejaron a un costado de la calle y luego procedieron a detonarla de manera controlada, tal como quedó registrado en un video de las autoridades.

Revelan video del momento en que fue hallada una caja sospechosa en un bus del SITP. Luego, la Policía Antiexplosivos realizó una detonación controlada en el espacio público. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Po09e5Z3xB — Revista Semana (@RevistaSemana) March 14, 2026

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, ninguna persona resultó lesionada.

“En Engativá se reporta una caja abandonada, con lo cual se activa policía antiexplosivos. Siguiendo procedimientos, los perros entran en inspección, pero no dan señas concluyentes. Se avanza en el procedimiento con uno de cañón disruptivo para desintegrar la caja sin poner en peligro a personas o espacios”, fue el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Al final, el objeto que estaba en la caja era un artefacto incendiario que se desintegró por la detonación controlada del grupo antiexplosivos.

Si bien en la zona se escuchó una fuerte detonación, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, insistió en que en la zona no se hallaron explosivos.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, descartó que hubiera explosivos en una caja abandonada en Engativá y explicó el procedimiento que generó alarma en la comunidad por una fuerte detonación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BJA1INJ80I — Revista Semana (@RevistaSemana) March 14, 2026

“Hoy, cerca del mediodía, en la localidad de Engativá, la Policía Metropolitana recibió una alerta sobre una caja abandonada en el espacio público, frente a lo cual activó inmediatamente a la Policía Antiexplosivos con el fin de hacer la verificación para la existencia de algún artefacto de este tipo. Los perros, al no tener una actitud concluyente en la verificación de la caja, dieron paso al segundo paso en el protocolo, que es el uso del cañón disruptivo, con lo cual se resguarda la seguridad de las personas y del espacio donde se encuentran estos artefactos. Como conclusión del procedimiento, no se encontraron explosivos, con lo cual se recupera la tranquilidad y el orden en ese espacio de la ciudad“, dijo puntualmente el secretario de Seguridad de Bogotá.