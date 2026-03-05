Consorcio Express responde denuncia de conductores del Sitp que manifiestan irregularidades laborales

Conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá denunciaron presuntas irregularidades en las condiciones laborales, sanitarias y de seguridad operacional en la concesión Consorcio Express.

De acuerdo con la información entregada por los conductores, las denuncias incluyen situaciones que afectarían las condiciones de salubridad y mantenimiento de la flota, así como prácticas que, según señalan, podrían comprometer la seguridad operacional.

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

Frente a estos señalamientos, Consorcio Express emitió un pronunciamiento en el que indicó que mantiene “estrictos protocolos de mantenimiento, seguridad y salubridad en la totalidad de la flota que opera dentro del sistema”.

Según los conductores, esta situación afecta su salud y representaría un riesgo para los usuarios. Existen copias de más de tres videos que así lo evidencian. Foto: API

La empresa explicó que cuenta con procesos técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutados bajo estándares de calidad y seguridad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y contractuales establecidos por el sistema y por las autoridades competentes.

En relación con imágenes y videos que circulan en redes sociales, la compañía afirmó que los registros difundidos “no corresponden a reportes de la flota operada por Consorcio Express” y que se presentan sin contexto técnico u operativo, lo que, según indicó, impide establecer conclusiones sobre su origen o sobre las condiciones reales de los vehículos mencionados.

Añadió que dispone de procedimientos y recursos técnicos para la identificación, atención y corrección oportuna de cualquier novedad que pueda presentarse en la operación.

Sobre las denuncias relacionadas con el presunto uso inadecuado de alcohosensores, la concesionaria señaló que aplica protocolos alineados con los utilizados por las autoridades de tránsito y precisó que las pruebas se realizan mediante dispositivos tipo copa que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes y los estándares aplicables.

“No es cierto que se reutilicen los elementos utilizados en dichas pruebas”, indicó la empresa, y agregó que sus procedimientos priorizan la seguridad operacional, la salud y la dignidad de los colaboradores, así como el cumplimiento de la normatividad vigente.

En cuanto a afirmaciones sobre despidos de trabajadores hospitalizados o en condición de debilidad manifiesta, Consorcio Express sostuvo que “tampoco es cierta la afirmación según la cual la compañía adelanta despidos de trabajadores hospitalizados, en condición de debilidad manifiesta o prácticas de persecución laboral”.

La empresa afirmó que las decisiones laborales se adoptan en cumplimiento de la legislación colombiana y mediante procedimientos internos documentados. También señaló que actualmente cuenta con acuerdos vigentes con organizaciones sindicales.

Finalmente, la concesionaria hizo un llamado a que la información relacionada con la operación del sistema sea tratada con responsabilidad y con base en hechos verificables, y reiteró su disposición para atender requerimientos de las autoridades competentes y aportar la información necesaria para verificar la operación del servicio.

“Consorcio Express reafirma su compromiso con la seguridad de sus colaboradores y usuarios, así como con la prestación de un servicio eficiente, responsable y alineado con los más altos estándares de calidad dentro del sistema de transporte público de Bogotá”, dice la compañía en el comunicado.