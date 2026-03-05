Denuncia

Consorcio Express responde denuncia de conductores del Sitp que manifiestan irregularidades laborales

La concesionaria respondió a los señalamientos y aseguró que cumple los protocolos técnicos, laborales y de seguridad establecidos por la normatividad vigente.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de marzo de 2026, 5:50 a. m.
Las quejas también incluyen problemas sanitarios, fallas mecánicas y despidos de trabajadores en condición de vulnerabilidad.
Conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá denunciaron presuntas irregularidades en las condiciones laborales, sanitarias y de seguridad operacional en la concesión Consorcio Express.

De acuerdo con la información entregada por los conductores, las denuncias incluyen situaciones que afectarían las condiciones de salubridad y mantenimiento de la flota, así como prácticas que, según señalan, podrían comprometer la seguridad operacional.

Conductores del SITP denuncian presuntas irregularidades de seguridad: ladrillos usados para soportar las sillas; “Falta de mantenimiento”

Frente a estos señalamientos, Consorcio Express emitió un pronunciamiento en el que indicó que mantiene “estrictos protocolos de mantenimiento, seguridad y salubridad en la totalidad de la flota que opera dentro del sistema”.

Según los conductores, esta situación afecta su salud y representaría un riesgo para los usuarios. Existen copias de más de tres videos que así lo evidencian.
La empresa explicó que cuenta con procesos técnicos de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutados bajo estándares de calidad y seguridad, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos, técnicos y contractuales establecidos por el sistema y por las autoridades competentes.

