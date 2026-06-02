¿Cuáles son los carriles preferenciales en Bogotá? Están ubicados en zonas claves de la capital

Los carriles preferenciales fueron una medida implementada por la Alcaldía de Bogotá para mejorar la movilidad en vías clave de la ciudad. Su objetivo era priorizar la circulación de los vehículos de TransMiZonal y Dual.

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Solo en la carrera 13, más de 15.500 usuarios utilizan los buses de transporte público del SITP. La medida beneficia a todos los pasajeros gracias a la agilización del tráfico que permite.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los carriles preferenciales mejoran los tiempos de viaje, fortalecen la seguridad operativa del sistema y optimizan el espacio vial disponible. Además, los usuarios acceden al transporte público de manera más fácil.

En la capital hay nueve corredores que cuentan con esta medida, distribuidos en 143,3 kilómetros de carriles preferenciales. En total, la red cuenta con 667 paraderos y 620.000 usuarios.

De acuerdo con la entidad, todos los días se realizan 352.467 validaciones en los paraderos localizados en la red de carriles preferenciales. Gracias a ello, los tiempos de viaje se han reducido en un promedio de ocho minutos. En algunos corredores, como el de la avenida carrera Séptima, esa cifra alcanza los 10 minutos.

El carril preferencial de la carrera séptima reduce el tiempo de viaje de los usuarios de SITP en el corredor. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Dónde están los carriles preferenciales?

Para identificar un carril preferencial, es importante buscar el marcador en el asfalto en color naranja y blanco con la inscripción “bus carril”. Además, están ubicados al lado derecho de la carretera. Estos son los corredores en Bogotá que cuentan con la medida:

Calle 19 entre la carrera 3 y la Av. NQS

Avenida NQS entre la carrera 68 y la calle 92

Carrera Séptima entre calles 32 y 134

Carrera 15 entre calles 72 y 100

Calle 72 entre carreras Séptima y 15A

Avenida Boyacá entre la calle 134 y la Av. Villavicencio

Avenida Primero de Mayo entre carreras 10 y 80

Carrera 13, desde la calle 19 hasta la 67

Avenida de las Américas entre la carrera 50 y la Av. Ciudad de Cali

Invadir el carril preferencial de buses de SITP o bloquearlo sin usar una de las excepciones tiene una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a 633.200 pesos.