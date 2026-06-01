Estos son los QR con los que lo podrían estafar: Distrito y Policía emitieron alerta

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, emitió una advertencia a los conductores de la capital ante la aparición de un mecanismo de fraude físico y digital.

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De acuerdo con las denuncias ciudadanas, personas no identificadas están distribuyendo volantes informales sobre los vidrios panorámicos de automóviles estacionados en vía pública.

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El documento impreso simula ser una “Notificación de comparendo” e incluye un código QR destinado a enlazar a los usuarios con un sitio web exterior.

Las investigaciones preliminares de las autoridades policiales señalan que este procedimiento no corresponde a los protocolos de control vial del distrito.

Mecanismo de robo de datos y extorsión

Los volantes son colocados generalmente en vehículos estacionados. Foto: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia

El reporte oficial detalla que los responsables de la distribución de estos papeles utilizan el pretexto de una supuesta infracción de tránsito para presionar a los ciudadanos a utilizar sus dispositivos móviles.

“Los delincuentes estarían dejando en vehículos estacionados en vía pública o bahías unos supuestos comparendos o notificaciones de tránsito con códigos QR impresos, con el pretexto de que los ciudadanos consulten o solucionen una presunta infracción”, explicaron las entidades de control.

El riesgo técnico radica en la redirección digital tras el escaneo del impreso. “Al escanear estos códigos, las víctimas serían dirigidas a páginas o enlaces maliciosos cuyo objetivo es robar información personal, bancaria y financiera u otros archivos que podrían ser utilizados para extorsionar a las víctimas”, especificó el informe de seguridad.

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Antes de escanearlos, verifique por los canales oficiales de la entidad que supuestamente los emitió. Los delincuentes utilizan esta modalidad para dirigirlo a páginas falsas y hurtar… pic.twitter.com/vHB9EtD9f6 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 1, 2026

La Policía Metropolitana recordó que ninguna multa de tránsito se impone mediante hojas adheridas a los carros ni contiene enlaces a plataformas externas o códigos QR.

Pautas de prevención y balance operativo

Para mitigar el impacto de esta modalidad de suplantación, los organismos de seguridad establecieron cinco pautas básicas de verificación dirigidas a los propietarios de automotores:

Abstenerse de escanear imágenes de respuesta rápida (QR) de procedencia desconocida.

Validar la dirección de los enlaces web antes de ingresar datos personales.

Consultar el estado de las infracciones exclusivamente en las plataformas gubernamentales de tránsito.

Verifique debidamente a qué pagina lo está redirigiendo el QR. Foto: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia

Activar la verificación en dos pasos en cuentas de correo y redes sociales.

No registrar información financiera en portales no certificados.

En lo corrido del año 2026, las operaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá registran la captura de 29 personas vinculadas al delito de estafa, cifra que representa un incremento del 7% frente al mismo periodo del año anterior. La Secretaría de Seguridad dispuso la línea telefónica (601) 377 95 95 (opción 5, extensión 1137) para la recepción de denuncias y asesoría jurídica de los afectados.