Múltiples usuarios de redes sociales han denunciado una modalidad de fraude relacionada con supuestos remates de vehículos organizados a nombre de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Esta presunta estafa se reportó inicialmente en la ciudad de Tunja, Boyacá, aunque desde comienzos del año 2026 se han registrado casos similares en otras regiones del territorio nacional.

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Inicialmente, los ciudadanos que compartieron la información comentaron que en un principio fueron contactados a través de diversas plataformas digitales. Los responsables del fraude operan mediante perfiles que suplantan a la entidad estatal y replican las publicaciones de los canales oficiales de la DIAN, un factor que generó confianza entre las víctimas durante las primeras etapas del engaño.

Frente a esta situación, la entidad emitió un pronunciamiento oficial para advertir sobre el uso indebido de su imagen. La DIAN alertó a la ciudadanía sobre la detección de nuevos intentos de estafa en los que se utiliza de manera fraudulenta la imagen institucional para promocionar supuestas ventas o remates de vehículos. Los reportes recientes confirman que esta red opera en ciudades como Tunja, Popayán, Barrancabermeja y Pamplona.

Suplantan a la DIAN en WhatsApp y Facebook para ofrecer carros Foto: Bani Gabriel Ortega

Así opera la supuesta estafa

De acuerdo con las denuncias recopiladas por las autoridades, personas ajenas a la institución tributaria contactan a las posibles víctimas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, principalmente a través de Facebook y WhatsApp. Durante estas comunicaciones, los individuos se presentan como funcionarios activos de la DIAN.

Para establecer una percepción de legitimidad y evadir sospechas, los implicados utilizan logotipos institucionales, carnés falsificados y direcciones de correo electrónico alteradas. El objetivo de esta suplantación es solicitar altas sumas de dinero a los ciudadanos bajo la promesa de adjudicarles vehículos que supuestamente se encuentran en proceso de remate judicial o aduanero.

Comunicado oficial de la DIAN

Ante el incremento de las denuncias, la dirección de la entidad fue enfática en aclarar sus procedimientos formales. La DIAN reiteró que no adelanta remates judiciales ni procesos de venta a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o terceros, precisando que todos los trámites oficiales se gestionan exclusivamente a través de su portal web institucional.

Con el propósito de mitigar el impacto de estas redes de fraude, la institución entregó una serie de recomendaciones. Entre las directrices principales se encuentra la verificación de las direcciones de correo electrónico, las cuales deben provenir obligatoriamente del dominio oficial @dian.gov.co.

Asimismo, las autoridades sugieren desconfiar de ofertas que exijan pagos urgentes o que presenten precios inusualmente bajos frente al mercado automotor. La instrucción central es abstenerse de compartir información personal o realizar transferencias bancarias sin antes confirmar la autenticidad del trámite.

Finalmente, la entidad extendió una invitación a los ciudadanos para reportar cualquier intento de fraude o suplantación mediante la plataforma del CAI Virtual de la Policía Nacional, recordando que la seguridad digital requiere una corresponsabilidad entre las instituciones y los usuarios.