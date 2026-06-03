Este es el mensaje falso que está circulando con enlaces fraudulentos: Registraduría alertó

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una alerta oficial en la tarde de este miércoles 3 de junio respecto a la circulación de comunicaciones engañosas en el país. El organismo identificó el envío masivo de mensajes falsos que buscan suplantar la identidad de la institución.

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Estas comunicaciones informan de manera errónea sobre una supuesta modificación en el puesto de votación asignado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Dicha jornada, programada para el próximo domingo 21 de junio, definirá la jefatura de Estado entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Contenido de la notificación falsa

El texto difundido de forma irregular simula ser una confirmación oficial de un trámite realizado ante la autoridad electoral colombiana.

“El proceso de verificación biográfica o biométrica del trámite de inscripción para su cédula, realizado el 2026/06/02 a las 7:30:34 con código de inscripción 1094517666, ha sido exitoso. Conozca su nuevo puesto de votación aquí. Clave adjunta: 2026”, detalla el mensaje reportado por los ciudadanos.

Solicitamos a la ciudadanía hacer caso omiso de esta comunicación fraudulenta y abstenerse de abrir el enlace que contiene.



Recordamos que la consulta del puesto y mesa de votación puede realizarse únicamente a través de la aplicación aVotar, el chatbot institucional y la página… pic.twitter.com/79Nxm6BH7T — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 3, 2026

Las autoridades confirmaron que los enlaces adjuntos en estos mensajes no corresponden a las plataformas del Estado y están siendo utilizados con fines ajenos a la consulta legítima de datos del censo electoral.

“Solicitamos a la ciudadanía hacer caso omiso de esta comunicación y abstenerse de abrir el enlace que contiene”, manifestó la Registraduría Nacional a través de sus canales de atención. El organismo recordó que los únicos medios autorizados para verificar el lugar de votación son la aplicación digital aVotar, el asistente virtual institucional y la página web de la entidad.

Restricciones para la modificación de puestos

Frente a las consultas de la ciudadanía, la entidad electoral ratificó que en esta etapa del calendario institucional no es posible modificar el punto de votación asignado. El periodo legal para la inscripción de cédulas y traslado de puestos concluyó de forma definitiva antes de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.

Por consiguiente, las personas aptas para el sufragio deberán asistir al mismo puesto y mesa que les fueron asignados en el censo electoral original.

Para verificar la ubicación exacta de las urnas y evitar contratiempos de movilidad el día de los comicios, los ciudadanos deben ingresar su número de documento de identidad directamente en el portal digital oficial de la Registraduría.