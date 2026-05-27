Campaña sucia: denuncian mensajes falsos contra Abelardo de la Espriella, donde vinculan al expresidente Iván Duque

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella aseguró que el candidato está siendo blanco de una campaña sucia en su contra.

El Movimiento Defensores de la Patria afirmó que se está dando un “bombardeo masivo de desinformación” que está llegando a los teléfonos celulares de los colombianos sin que ese equipo haya dado el consentimiento para que se divulgue.

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El mensaje que ha llegado a los móviles de los ciudadanos es el siguiente: “Abelardo dice que es de los nunca, pero lo acompañan los de siempre. Iván Duque. Publicidad política pagada”.

Ese sector político afirmó que hay una “nueva operación de desinformación en contra de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella: en las últimas horas, miles de mensajes de texto han llegado de manera masiva a teléfonos celulares de ciudadanos en todo el país, difundiendo afirmaciones falsas sobre el candidato y sus respaldos políticos”.

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La campaña de De la Espriella cuestionó que se esté dando un uso no autorizado de las bases de datos de los ciudadanos que no consintieron el uso de sus números de contacto. Es más, Defensores de la Patria fue contundente al afirmar que se estaría incurriendo en una violación directa de las normas de Habeas Data.

"Desde el movimiento ciudadano Defensores de la Patria preguntamos directamente a las campañas de los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia: ¿esta operación está avalada por ustedes? Los colombianos merecen una respuesta clara", cuestionó la agrupación política que respalda a De la Espriella.

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