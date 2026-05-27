La campaña presidencial está en una semana decisiva. Por ahora, según las encuestas, habrá segunda vuelta. Y esta será entre dos formas opuestas de ver el poder: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El candidato de derecha estará en vivo desde Barranquilla esta noche a las 7 pm con el director de SEMANA, Yesid Lancheros.

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En la esperada entrevista, el tigre compartirá junto a su esposa, Ana Lucía Pineda. Los dos conversarán con Yesid Lancheros sobre los temas más candentes de este cierre de la campaña. Será transmitida por todas las redes sociales de SEMANA y el portal semana.com.

De la Espriella estará en la capital del Atlántico en donde el sábado tuvo su cierre de campaña. El evento no tiene antecedentes en materia de manifestaciones políticas en esa ciudad. Al malecón del río llegaron más de 50 mil personas a acompañar al candidato.

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“Vamos a lograr en primera este 31 de mayo ganar la presidencia de la República de Colombia”, aseguró el candidato en ese discurso. “De un solo chancletazo: tigre y raya, en primera no se falla ... No nos vamos a arrodillar. En primera vamos a ganar”, dijo.

Abelardo de la Espriella habló detrás de un vidrio antibalas en su cierre de campaña en Barranquilla. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

De la Espriella aseguró ese día que llegará al poder en contra del "bogocentrismo que nos mira por encima del hombro”. Aseguró que muchos medios pensaron que él era un corroncho indigno. “Y fui y los peiné“, agregó.

También criticó a las clases políticas del departamento a quienes ha denominado en su campaña “los de siempre”.

Miles de personas llegaron al Malecón para el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

“Que Name, Pulgar y compañía vean dónde se van a esconder porque verán cómo muerde el tigre”, aseguró. “He venido a liberar al pueblo de los miserables de siempre”, remató.

Las encuestas

AtlasIntel, la encuestadora de SEMANA, fue la primera en mostrar la tendencia en ascenso de Abelardo de la Espriella de cara a la primera vuelta.

En la última encuesta, publicada en la más reciente portada de SEMANA, justo antes de la veda de 7 días que el país tiene por ley antes de elecciones, Iván Cepeda alcanza el 38,7 % y Abelardo de la Espriella, el 37,3 %. Ambos están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %.

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Datos similares mostró la encuesta de CNC para Cambio en la cual Iván Cepeda Castro obtiene el 33,4 %; Abelardo de la Espriella, el 30,9 %, y Paloma Valencia, el 12,6 %.

Por su parte, Guarumo Ecoanalítica, la encuestadora de El Tiempo, registró estos resultados:Iván Cepeda, 37,1 %; Abelardo de la Espriella, 27,5 %, y Paloma Valencia, 21,7 %.

Invamer, por su parte, presenta este panorama: Iván Cepeda, 44,6 %; Abelardo de la Espriella, 31,6 %, y Paloma Valencia, 14,0 %.