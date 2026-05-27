Presidente Gustavo Petro anuncia “nota de protesta” contra EE. UU. por muerte de joven colombiano en “campo de concentración del ICE”

El presidente Gustavo Petro lamentó lo ocurrido con un joven colombiano en Estados Unidos que estaba detenido en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El mandatario dio a conocer la noticia de lo ocurrido y pidió a la Cancillería que se pronuncie de inmediato ante el gobierno de Donald Trump.

“Se suicidó un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del Gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, dijo el mandatario.

Por esa razón, hizo el llamado a la Cancillería para enviar una nota de protesta.

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“La Cancillería colombiana debe entregar una nota de protesta y el Gobierno de EE. UU. debe reflexionar sobre cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos. Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD”, reiteró el mandatario.

Por ahora se ha conocido que el joven colombiano se llamaba Brayan Rayo Garzón, que estaba detenido en las instalaciones del ICE, que pidió atención psicológica y una llamada a su mamá, pero no le habrían prestado atención.

Rayo Garzón era un inmigrante colombiano de 26 años que llevaba varios días encerrado en una celda de aislamiento en una cárcel de Misuri.

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Además, estaba enfermo, solo y sumido en la angustia. El joven permanecía desde hacía varios días recluido en una celda de aislamiento, bajo la custodia del ICE, mientras padecía fiebre intensa y constantes escalofríos a causa del covid-19.

Según reportes de agencias internacionales, hay un aumento de suicidios dentro de los centros de detención de ICE en Estados Unidos y la situación es bastante complicada.

La Cancillería ya atendió el llamado del presidente Gustavo Petro y está elaborando la nota de protesta para enviarla al gobierno de Estados Unidos lo más pronto posible.