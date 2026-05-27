El representante Cristian Avendaño, de la Alianza Verde, contó en SEMANA un hecho de violencia del que fue víctima. Según narró los hechos, se encontraba recogiendo a su hijo de cuatro años en una clase de inglés, en el carro particular de su esposa, cuando un sujeto le chocó el carro por detrás, lo que generó un conflicto. Él se encontraba sin su esquema de seguridad.

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Avendaño estaba en un trancón, dando un giro, cuando sintió que otro carro lo golpeó por detrás. “El señor se bajó muy aireado a decirme que yo era el culpable porque estaba haciendo el giro y el cambio de carril”, contó.

Luego de esto, según cuenta, esa persona se alteró y empezó a golpear el carro de Avendaño, por lo que él decidió evitar el conflicto y subirse al carro. “El tipo me persiguió durante cinco cuadras, esperó a que saliéramos del trancón; cuando me alcanzó en una quinta cuadra, abrió su carro, me pasó, cerró el carro por completo y me lo golpeó por un lado”, dijo.

Posteriormente, Avendaño continuó buscando evitar el conflicto, pero él seguía golpeando el carro, por lo que decidió bajar a grabarlo. Fue entonces cuando ese conductor le lanzó el carro, aprisionándole las piernas contra el vehículo en el que él iba y donde se encontraba su hijo.

El representante buscó evitar el conflicto pero esa persona lo siguió y lo cerró. Foto: Getty Images

“Empecé a gritar, pero el tipo no se detuvo, siguió arrastrándome contra el otro carro. Yo todavía la pienso y me cuesta creer que haya hecho eso. No entiendo este señor en qué momento se salió de sus cabales o si estaba bajo el efecto de alguna sustancia”, afirmó el congresista.

Avendaño dijo que se habría tratado de un intento de asesinato. “El tipo intentó atropellarme y prácticamente matarme porque cuando me atropelló contra el carro mío, yo no me moví porque mi hijo estaba detrás, cuando me oprimió las piernas, empecé a gritar del dolor”, narró.

El congresista dijo que esa persona no se detuvo y siguió empujándolo contra el carro.

El congresista dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Posteriormente, en un intento de huida, se fue en contravía y casi atropella a dos motocicletas. “No pude hacer nada más, quedé en shock. El tipo llevaba un niño en la parte de atrás que estaba llorando desconsolado”, afirmó.

El congresista aseguró que, al consultar las placas del vehículo, estas no estaban a nombre de él, por lo que publicó el video para ayudar a identificar a esa persona. Además, varios le han escrito asegurando que tiene una conducta reiterada en ese sentido.

Avendaño dijo que interpondrá una denuncia penal en contra de esta persona por intento de homicidio para que la Fiscalía General avance en estas investigaciones.