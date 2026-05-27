En 2003, Héctor Forero, reconocido escritor y productor de la icónica serie ‘Padres e hijos’, logró superar una dura batalla contra el cáncer, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y superación.

No obstante, más de dos décadas después, la enfermedad volvió a tocar su vida en 2025, despertando nuevamente sus temores y llevándolo a tomar la decisión de regresar a Colombia luego de varios años de vivir fuera del país.

Violeta Bergonzi se sinceró sobre duro reclamo que le hizo su hija cuando estaba en ‘MasterChef’: “Me gritaba”

Durante una entrevista para la revista Vea, el libretista, que estuvo radicado en México hasta el año pasado, contó que comenzó a presentar mareos, vértigos y problemas que inicialmente relacionó con su visión. Sin embargo, tras visitar a varios oftalmólogos, le descubrieron una masa maligna.

Ante el diagnóstico, decidió volver a Colombia para ponerse en manos de médicos colombianos, asegurando que siempre mantuvo sus aportes a salud y pensión en el país.

“Entiendo que es un linfoma nuevo”, explicó, descartando que se tratara de una recaída. El santandereano confesó que este ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, tanto así que llegó a pensar que perdería la batalla.

Sin embargo, tras someterse a un trasplante de médula que, según mencionó, lo obliga a mantener estrictos cuidados en su alimentación y a evitar ambientes públicos durante 100 días —de los cuales apenas ha cumplido la mitad—, Héctor Forero admitió que se siente con fuerzas para seguir adelante.

Para el escritor, las muestras de cariño y los mensajes de apoyo de colegas, amigos y seguidores se han convertido en una gran motivación para continuar luchando. Además, aseguró que, tras hablar con una de sus sobrinas, entendió que sus mayores temores no estaban relacionados con la enfermedad o la muerte, sino con el abandono y la soledad.

“Tenía mucho miedo a sentirme abandonado, no a la enfermedad, ni a morirme. Cuando regresé a Colombia para esto, yo venía derechito a morirme”, dijo.

La ausencia de sus seres queridos durante casi 20 años tuvo un fuerte impacto en su vida, por lo que ahora está enfocado en fortalecer su conexión personal y real con Dios, así como en reencontrarse con sus allegados.

Sofía Petro subió particular video sobre el candidato por el que no votaría de cara a las elecciones 2026

Aunque no descarta volver a México en algún momento, luego de confirmar en un reciente examen la desaparición de las células malignas, Forero indicó que esta etapa la está viviendo con más calma.

“Jamás imaginé sentir el amor como lo he sentido en este año, ángeles con el rostro de mis amigos, de mi familia, me ofrecieron su mano para salir de donde estuve. La fuerza de su amor me ayudó a levantarme y a creer de nuevo en la vida”, escribió a través de su cuenta de Instagram.