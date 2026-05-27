Capitán de Millonarios se hartó y estalló por papelón en Sudamericana: “cansado de fracasar”

No fue la tarde, ni el semestre de Millonarios. El martes ante O’Higgins de Chile, en El Campín, los dirigidos por Fabián Bustos firmaron un nuevo fracaso en el 2026-I.

Después de ilusionar a su afición tras ganarle a Atlético Nacional en la fase previa de Copa Sudamericana, en grupos se quedaron eliminados con todo servido para ir a la siguiente instancia.

Imagen del partido de la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, entre Millonarios y O'Higgins. Foto: Lina Gasca / Colprensa

A los azules se les presentaban dos escenarios favorables: ganando o empatando se clasificarían, pero no hicieron respetar la casa y perdiendo por 1-2 ante su gente.

La decepción fue absoluta tanto en el plantel, como en la afición que protestó de manera fuerte a la salida del estadio por otra decepción para uno de los denominados ‘grandel del FPC’.

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Jorge Arias explotó

Quien se desempeña como defensor, es uno de los referentes y voz de mando al interior del onceno embajador salió a dar la cara por la nueva eliminación que tuvieron. A los medios que lo entrevistaron les dejó ver su malestar por volver a fallar.

“Estoy cansado de fracasar, venimos de fracaso en fracaso. Una cadena de fracasos que de verdad cansa”, apuntó sin maquillar lo grave que fue la derrota.

Jorge Arias Ⓜ️:



🎙️ “Estoy cansado de fracasar, venimos de fracaso en fracaso. Una cadena de fracasos que de verdad cansa”



🎙️ “Es una de vergüenzas deportivas más grandes de mi carrera.”



🎙️ “Aceptamos todo lo que nos quiera decir los hinchas, lo merecemos” pic.twitter.com/xmomKN1StK — Azul Total (@Azul_Total) May 27, 2026

A su vez, se sintió golpeado porqué la derrota la considera como una de las “vergüenzas deportivas más grandes de mi carrera”.

“Aceptamos todo lo que nos quiera decir, lo merecemos”, culminó diciendo Arias.

Dichas duras palabras no solo fueron emitidas por el defensor, también hubo otras de Rodrigo Contreras: ”Tristeza, amargura y mucho dolor. Nos vamos muy dolidos por no cumplir el objetivos”.

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Quien ilusionase a los capitalinos al principio del semestre con algunos goles de gran factura, no pudo continuar contribuyendo de la manera esperada. Ante O’Higgins marcó el descuento, pero de poco sirvió para los intereses de Millonarios.

“Hay muchas cosas para mejorar en este club, hay que hacer un análisis muy grande”. “Hay que bancar las críticas, los hinchas tienen toda la razón”, expresó al término del juego.

Falcao lo volvería a intentar

Ni teniendo a Falcao García, Millonarios ha podido recobrar sus tiempos de títulos y gloria nacional e internacional. En los periodos en los que ha estado el Tigre ha tenido que vivir varios fracasos deportivos.

Después del vivido el pasado miércoles, no habló de retiro o dejar Millonarios como las veces pasadas. Esta vez abrió la puerta a un semestre más.

Falcao García entró ante O’Higgins y no logró darle una mano a Millonarios. Foto: Lina Gasca

“Podría ser el último, pero no sabemos, hay que esperar e intentar. Por parte mía y de mi familia estamos con las ganas de buscar soluciones, pero esto no depende de nosotros”, apuntó.

“Hablé con mi esposa y tengo el respaldo de mi familia, no depende de Millonarios ni mío. Hay que buscar soluciones, si se logra bien, si no, no me quiero apresurar”, sobre la decisión que tomará junto a su esposa.

“No quiero llevar a mi familia recorrer el mundo, tengo 5 hijos y es muy difícil, estamos muy a gusto acá y ellos están muy felices y solo hay que esperar, no hay que apresurarse a tomar decisiones, esta semana se evaluará si es viable o no”, finalizó.