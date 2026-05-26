Mackalister Silva, al borde del llanto, se pronunció tras durísimo fracaso en Sudamericana: pidió disculpas

Otra de las voces que más se esperaba que diera la cara luego del desastre de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026. Cuando más tenía todo a su favor y un fracaso no se veía viable en los hinchas, cayó lo peor y todo salió realmente mal en el estadio El Campín de Bogotá.

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Los dos mazazos a Millonarios en Sudamericana: O’Higgins les diluye la clasificación en el primer tiempo

No valió mucho la esperanza y el impulso de la hinchada en las gradas. Millonarios parecía decidido a irse por el abismo cuando en 37 minutos el rival ya llevaba dos goles en contra y lo estaba eliminando de la Copa Sudamericana. Un golpe del que no se pudo reponer y un resumen perfecto del fracaso que sigue acumulando entre más pasan los meses.

Se pensaba qu,e por la eliminación en la Liga Betplay, Millonarios iba a reaccionar en la Copa Sudamericana. Dependía de sí mismo y volvía a El Campín para asegurar su clasificación. O’Higgins no tuvo piedad y mostró mucha madurez para enfrentar el ambiente hostil en su contra y calló el máximo escenario de Bogotá con dos goles para terminar con un 2-1 a su favor y dar el golpe.

Muchas caras largas, tristes y llenas de rabia por lo que pasó en el equipo azul. Tras el papelón, se esperaba que los referentes hablaran, principalmente jugadores como Radamel Falcao García y Mackalister Silva, quienes lamentaron la eliminación y pidieron perdón.

Mackalister Silva se disculpó con la hinchada

“Yo que más puedo decir en un momento como estos, que no hemos cumplido en absolutamente nada, que no sea pedir perdón, que no sea disculparnos”, dijo Mackalister Silva con la voz entrecortada por la caída con el equipo chileno.

“Esto nos duele demasiado a todos, es un momento de suma impotencia. Lo tuvimos en nuestros pies y no fuimos capaces de darle la alegría a nuestra gente”.



Declaraciones de David Silva luego de la derrota 1-2 vs. O'Higgins por Copa Sudamericana.#MillonariosEsSuHinchada pic.twitter.com/7snM2QyWBS — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) May 27, 2026

Este es un jugador que últimamente ha dividido a la hinchada. Muchos hinchas prefieren verlo lejos de la nómina de jugadores y creen que su aporte en la cancha es mínimo. Otros, por su parte, estarían de acuerdo con que el capitán esté unas temporadas más en el gigante azul.

La decisión de Mackalister Silva para el segundo semestre

Luego de la victoria 1-0 de Millonarios ante Llaneros en Copa Colombia días atrás, el experimentado volante fue consultado por su futuro, la renovación de contrato con su actual club y si ha pensado en el retiro.

Inicialmente, en su respuesta abordó que desea seguir ligado al azul: “Vamos a esperar qué pasa, a tratar de sacar adelante la Copa y la Sudamericana”.

Ya a título más personal dio a conocer que no tiene contemplado dejar de jugar en los próximos meses: “Lo que menos quiero es parar”.

Al parecer, la extensa lesión que tuvo recientemente le hizo saber que aún no es el momento: “Esos ocho meses los sufrí demasiado y siento que todavía no podría vivir sin el fútbol”.

“Como dijo James ‘el que decide ese momento soy yo’“, terminó bromeando al hacer referencia con una de las últimas declaraciones del capitán de la Selección Colombia.